OL-mester Håkon Brusveen er død

Det var GD.no som meldte om dødsfallet i kveld. Brusveen sovnet inn på Helsehuset i Lillehammer mandag kveld, opplyser sønnen Bjørn Brusveen til avisen.

Skipresident Erik Røste sier til VG at Brusveen er en av de absolutt største legendene norsk skisport har hatt, med OL i Squaw Valley som sportslig høydepunkt for løperen fra Vingrom.

– Tankene min går først og fremst til kona Randi og barna, sier Erik Røste.

Han sier videre at historien om at Brusveen «fikk litt hjelp av kong Olav» er noe de har mimret mye om i ettertid.

Skiløperen fra Lillehammer-kommunen var 32 år gammel, og hadde egentlig lagt opp. Derfor var han opprinnelig hjemmeværende reserve til OL i 1960, men ble tatt ut etter ekstra imponerende resultater i ukene før mesterskapet. Kong Olav var en av dem som engasjerte seg i at Brusveen måtte få reise til OL.

«Jeg ser helst at Brusveen tas ut til Squaw Valley» skal den meget skiinteresserte norske kongen ha uttalt til Aftenposten-journalist Sverre Fodstad via kabinettssekretæren.

Og slik ble det, for daværende skipresident Torbjørn Nordahl og uttakskomiteen sendte til slutt Brusveen til USA.

– Men han er også kjent som en av de aller første ekspertkommentatorene på NRK. Han formildet langrenn med innlevelse, og sitt standarduttrykk «der kjem’n». Han folkeliggjorde kommenteringen, og han var en elsket reporter av folket og løperne. Han hadde sin plass helt alene ute i skogen, og løperne satte pris på å treffe på ham der, sier presidenten i Norges skiforbund.

– Bjørn Dæhlie fikk en sjokolade av Håkon da han gikk tom på femmila i Holmenkollen, forteller Erik Røste (60).

– En meget kjent, humørfylt, artig og solid skiløper er borte, sier Ole Ellefsæter (82) til VG. Han vant selv OL-gull i 1968 og har holdt kontakten med Brusveen i alle år etter at de ble kjente med hverandre i 1959.

Vis fakta ↓ Håkon Brusveen * Født: 15. juli 1927 * Død: 21. april 2021 * Bosted: Vingrom * Sivilstand: Gift med to barn * Yrke: Skogsarbeider, forretningsmann, langrennsløper og radioreporter * Idrett: Langrenn og Skiskyting * Klubb: Vingrom * Sportslige prestasjoner: OL-gull: 15 km (Squaw Valley (1960), OL-sølv: 4 x 10 km stafett Squaw Valley (1960). NM-gull: 30 km (1953, 1958), 15 km: 1957, 1958), 4 x 10 km stafett med Vingrom (1957). * Utmerkelser: Holmenkollmedaljen (1958), Morgenbladets gullmedalje (1960) * Håkon Brusveen ble Norges første sidekommentator i radio etter at langrennskarrieren var over. Han jobbet som kjent og kjær radioreporter for NRK fram til 1997, de første 25 årene i tospann med Bjørge Lillelien. * Han sovnet stille inn på Helsehuset i Lillehammer onsdag kveld.

I selve rennet slo han legender som svenske Sixten Jernberg og finske Veikko Hakulinen.

Han gikk også ankeretappen på stafettlaget i det samme mesterskapet. Harald Grønningen, Hallgeir Brenden og Einar Østby var også på det norske laget som til slutt endte på sølvplass bak Finland.

Mange vil nok forbinde Brusveen med NRK radio, der han i mange år kommenterte langrenn sammen med Bjørge Lillelien. NRKs nåværende ekspertkommentator Torgeir Bjørn (57) var radiokollega med Brusveen fra 1993/94-sesongen - med Lillehammer-OL som høydepunkt - til VM i Ramsau i 1999.

– Jeg vokste opp med å høre ham formidle langrenn på radioen, på hans lune vis; folkelig som han var med Vingrom-dialekten. Han var hyggelig å være på tur med. På kvelden kunne han ta frem trekkspillet, sette seg på sengen og spille litt for sine kollegaer. Og så fikk vi noen gode historier på kjøpes, minnes Torgeir Bjørn.

Bjørn, som den gang kommenterte i par med nåværende TV 2-reporter Ernst Lersveen, forteller også at Håkon Brusveen egentlig skulle ha avsluttet radioreporterkarrieren for NRK med VM i Trondheim i 1997, og spares for å ta den lange reisen til OL i Nagano i 1998. Brusveen gjorde imidlertid comeback i 1999-VM i Ramsau.

Ole Ellefsæter kom som junior med til Svenska Skidspelen i 1959. Han glemmer aldri turen til Falun i Brusveens Opel sammen med dobbelt OL-vinner Hallgeir Brenden, Oddmund Jensen og Brusveen.

– Det skal jeg hilse å si var stort for en junior. Du verden for en opplevelse. Det formet meg som idrettsutøver å få være med i et så fint miljø, sier Ellefsæter fra Ringsaker. Han har holdt kontakt med Brusveen i alle år senere.

De hadde en felles interesse for gammeldansmusikk i tillegg til idretten. Håkon Brusveen spilte torader og komponerte egen musikk.

Ole Ellefsæter kaller Brusveens bortgang vemodig. Han fikk torsdag beskjed om dødsfallet av sønnen Tormod Brusveen.

– Han Håkon sa det sist vi var på telefon at nå er alle kameratene borte, så nå får vi holde kontakt så lenge vi kan, forteller Ellefsæter.

Torgeir Bjørn forteller at Håkon Brusveen pleiet sin lidenskap for langrenn også etter at han sluttet som radioreporter. Han var en ivrig turgåer, blant annet sammen med norsk langrenns tidligere «risktrener» (fra 1964–1978/dagens «sjeftrener for herrene») Oddmund Jensen, som døde 82 år gammel i 2011.