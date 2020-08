Langrennsveteran fortsetter Northug-samarbeid: – Petter må trolig langt ned i kjelleren for å snu dette

De er bare treningspartnere en gang iblant, men Aukland bruker brillene til den tidligere langrennsstjernen. Han liker ikke den situasjonen Petter Northug har satt seg i selv.

– Det er åpenbart at Petter har problemer. Jeg skal fortsette å gå med brillene hans og bryter ikke samarbeidet. Jeg synes ikke det er riktig å si opp en slik avtale nå. Når en sponsor som Uno-X velger å trekke seg, velger vi å gjøre det motsatte, sier Aukland til Aftenposten.

Han sikter til at han og lagkamerat Joar Thele har en egen avtale med trønderen. Auklands erfaring er at Northug, som alle andre mennesker, har gode og dårlige sider.

– Det som har skjedd er utrolig trist, og jeg kan på ingen måte identifisere meg med de verdiene som Petter viser. Jeg håper at han kan bruke dette til noe bra.

I form

På de sporadiske treningene har Aukland sett at Northug så absolutt henger med.

– Han er i bedre form enn mange tror.

Nå har den tidligere skikongen, nærmest et ikon for mange, en jobb å gjøre.

– Trolig må Petter langt nede i kjelleren for å klare å snu dette. Jeg ønsker å støtte ham ved å bruke brillene, sier Aukland.

Gikk fint som instruktør

De var begge instruktører på sommerskiskolen i Trysil denne uken, men på hver sin dag. Begge har vært der de siste syv-åtte årene.

Det var fra sommerskiskolen at Northug var på vei hjem da han ble tatt for råkjøring ved Jevnaker.

Svein Skarpmo, som har arrangert Trysil sommerskiskole i løpet av to uker i august, har samlet 350 unge i årgang 2002 til 2009. Han forteller at Petter Northug var instruktør hele dagen 13. august.

– Han gjorde som vanlig en utmerket jobb. Han var med på alt som var avtalt, til og med frem til middagen, sier Skarpmo, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Vis fakta ↓ Petter Northug Født: 6. januar 1986 (34 år) Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag. La opp 12. desember 2018. Klubb: Strindheim OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand Aktuelt: Northug er siktet etter råkjøring og politiet skal ha gjort funn av kokain hjemme hos ham (NTB)

Volleyballforbundet avventer

Verdens beste sandvolleyballspillere, Anders Mol og Christian Sørum, har også en samarbeidsavtale med Northug om bruk av trønderens sportsbriller. Norges Volleyballforbund vil vente med å konkludere hva som skjer videre.

– Vi ønsker ikke å kaste noen under bussen før vi får alle fakta på bordet, sier forbundets markedssjef Iver Horrem.

Det er også andre landslag som skal bruke brillene og som har vært med på testingen.

– Vi tar avstand fra alt som har med kjøring i ruspåvirket tilstand å gjøre. Det er ikke noe tema. Vi har så vidt vært i dialog med Jon Inge Gullikstad, men skal ha flere samtaler med ham og Northugs management. Jeg har opplevd dem som proffe og har et positivt inntrykk av merket og dem som jobber med det, sier Horrem.

I tett dialog med Northug

TV 2 ville lørdag formiddag ikke si noe mer om konsekvensene Northugs straffesak vil få for et videre samarbeid. 34-åringen har siden han la opp som aktiv langrennsløper, jobbet som programleder, ekspert og kommentator for kanalen.

– Vi kommer til å ha tett dialog med Petter Northug i tiden som kommer. Vi vil se på dette først etter å ha snakket med ham. Jeg kan ikke si noe mer om når, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Har TV 2-ledelsen hatt møter i dag, med dette som tema?

– Vi snakker sammen jevnlig. Det er naturlig at dette er tema da, ja. Men vi vil som sagt ha en grundig prat med Petter Northug først.