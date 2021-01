Lotta Udnes Weng om Svahn: – Hun ødela løpet mitt

VM-drømmen knust for Wiig: – Veldig skuffende

Linn Svahn vant foran Anamarija Lampic og Jonna Sundling.

Det var drama i det første kvartfinaleheatet da Linn Svahn kastet seg inn foran Lotta Udnes Weng på oppløpet. Men Svahn fikk ingen straff, og Lotta Udnes Weng var dermed utslått.

– Jeg holdt på å ta «en Bolsjunov», jeg skjønner at han reagerte som han gjorde, sier Lotta Udnes Weng til NRK.

Til VG sier hun:

– Jeg mener Svahn burde vært disket, det er svakt av juryen. De er ikke konsekvente. Hun ødela løpet mitt.

– Jeg kom med stor fart og var i mitt spor, før Linn kom. Hun hadde slått meg uansett. Det gjør det så irriterende. Jeg sa fra til Linn, men da gikk hun rett i forsvarsmodus.

Slik svarer Svahn

Svahn reagerer slik i møte med VG og andre medier i intervjusonen:

– Det var absolutt ikke med vilje. Det var dumt, men ikke meningen og ikke noe juryen gjorde noe med, sier hun om episoden.

Hun forstår Lotta Udnes Wengs sinne, men sier det er sånn som skjer i sprint.

Linn Svahn forteller til NRK at Lotta Udnes Weng sa «god jul» til henne i målområdet.

– Så jeg får hilse tilbake «god jul».

Tvillingsøster Tiril Udnes Weng, som ble nummer fem, sier at Lotta blir sint fort når det kommer til konkurranser.

– Jeg har ikke snakket så mye med Lotta enda, men hun er nok litt skuffa og litt sint fordi hun følte seg hindret. Sånn er sprint, sier Tiril Udnes Weng.

Det er dette som Udnes Weng viser til når hun sier hun holdt på å ta «en Bolsjunov»:

Øyner VM-medalje

Ane Appelkvist Stenseth havnet tidlig bakpå i finalen og fikk aldri kontakt med teten igjen. Hun spaserte inn til en sjetteplass.

– Jeg resignerer litt, men semien var veldig bra, sier Stenseth.

Hun tror det er mulig å ta medalje i VM, og trives i Oberstdorf-løypene.

– Det er greit å la svenskene vinne i dag, men vi skal jobbe hardt for å ta dem, men jeg vet vi kan det. Når du først går et VM, har jeg veldig tro på at medalje er mulig, sier Stenseth.

Falla ut tidlig

Maiken Caspersen Falla ble slått ut i kvartfinalen i kamp med Jonna Sundling og Emma Ribom.

– Jeg følte meg fin, men fikk ikke helt betalt. Der er kjipt.

– Hva kan vi forvente av deg til VM?

– Jeg tror jeg kan vinne, men jeg kan også ryke tidlig. Det blir spennende å se. Jeg føler det kan gå begge veier.