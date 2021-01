Iversen om presset før VM-uttaket: – Vi kunne fått mer støtte fra trenerne

Iversen ble nummer tre på NM-sprinten bak Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Etterpå ble det store temaet VM-uttaket. Ingen av landslagsløperne har fått klarsignal. Monsen ville heller ikke si høyt at Iversen og Valnes er klare etter medaljene.

– Jeg må kanskje passe meg litt for hva jeg sier nå. Jeg syns vi kunne fått mer støtte fra våre trenere tidligere når man viser verdensklasse og har gjort det de siste årene, sier Iversen til VG med bronsemedaljen rundt halsen i Granåsen.

For en uke siden var han maksimalt uheldig på Lygna. I kvartfinalen sto staven igjen i snøen da korken i håndtaket løsnet. Etterpå var Iversen tydelig frustrert med tanke på VM og uttak. Sprintlandslagstrener Arild Monsen stilte krav da NRK spurte om Iversen og VM.

– Han trenger å gå sprintkonkurranser. Han kan ikke bare gå én gang, bli disket og ta utstyr. Det er en dårlig miks. Men vi gir ham en sjanse i NM, så kommer vel det, sa Monsen da sammen med:

– Så kommer han forhåpentligvis tilbake. Det er synd det som skjedde i dag. Men det er sånn som kan skje. Men han har vist at det er grei kvalitet på ham.

Slik så det ut da Johannes Høsflot Klæbo tok et kontrollert NM-gull lørdag:

De norske herrene har gått en verdenscupsprint så langt denne sesongen, Erik Valnes vant i Ruka foran Klæbo og Iversen.

– Jeg har ikke fått beskjed, jeg har ikke følt meg trygg på VM-plass, sier Iversen til VG.

Han mener landslagstrenerens uttalelser til mediene, om at de må se mer før de kan gi noen løpere klarsignal til VM, kan skape utrygghet.

– Jeg syns både Eirik og Arild kunne stått litt mer bak oss, sier Iversen og fortsetter:

– Jeg er vant til det, det er sånn det er. Det er vanskelig for trenerne også, det er mange som er gode. Jeg syns gode skiløpere som har gått fort over tid, også i tidligere år og viser form nå, kunne blitt mer fremsnakket, at de nesten kunne blitt tatt ut.

Arild Monsen mener han snakker pent om Iversen hele tiden.

– Hvis du leste hele saken (til NRK), så berømmet jeg Iversen. Overskriften er det vel desken som lager, så det stiller jeg meg uforstående til, sier Monsen og ler.

– En topp dag for Emil

Monsen konstaterte i et vinterkaldt Granåsen at Iversen leverte igjen lørdag.

– Når han vet han må levere så gjør han det. Jeg føler meg trygg på Emil. Det er veldig bra det han gjorde i dag. Han trengte det både for seg selv og at det ikke blir tull og vås. En topp dag for Emil, sier Monsen til VG lørdag.

Men heller ikke etter NM-bronsen og 3. plass i verdenscup vil Monsen gi Iversen VM-plass på sprinten.

– Han, som flere andre, har lagt inn en god søknad, sier Monsen.

Iversen ble disket for skøyting under den nasjonale langrennsåpningen:

Iversen understreker at et tidlig uttak for noen av de aller beste løperne ikke ville gått utover innsatsen før VM.

– Hvis jeg hadde gått dårlig her, på Lygna og i Falun, så hadde det ikke vært så interessant for meg å gå sprinten i VM. Nå er jeg tilbake i slag og har vist at jeg er en medaljekandidat i VM. Det er deilig for min egen del og. Det er enkelt å motivere seg til NM. Her er det medalje å kjempe om. Dette er en viktig og stor dag i min skikarriere, sier Iversen.

Klæbo enig med Iversen

Johannes Høsflot Klæbo er tittelforsvarer på sprinten og har friplass.

Han er enig med Iversen i at det er viktig både mentalt og for forberedelsene å få tidlig beskjed om VM. Han kom ikke til NM med overskudd, men stinn av trening i armer og ben.

– Jeg syns det er viktig med en plan for VM. Jeg for min del har sagt klart og tydelig i fra om hva jeg ønsker, nå har jeg lagt en plan om at jeg skal gå de skirennene jeg skal gå, da kommer ikke jeg til Lygna eller de uttaksrennene som er med høye skuldre for å kvalifisere meg, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Jeg vet ikke om jeg har den muligheten, men jeg har sagt til meg selv at jeg kan ta den muligheten. Jeg har trent bra rett og slett for å være best mulig forberedt til februar, det er ikke det som gjør at jeg er best forberedt til de konkurransene som møter oss nå,

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum har tidligere gitt noen løpere på det aller høyeste nivået tidlig VM-beskjed, men siden de bare har gått en verdenscuphelg denne sesongen, så trenger han å se mer.

– Vi har alltid gjort det sånn. Det gir en kombinasjon av trygghet og gode uttaksrenn også mot slutten. Før jeg tar ut noen til tremila (fellesstart med skibytte), så har jeg lyst til å se en tremil først. Jeg vil ha noen uttaksrenn, sier Nossum.

Det er 30 kilometer fellesstart med skibytte i Granåsen søndag og i verdenscupen i Lahti neste lørdag.

Erik Valnes blåser i beskjeder, han er klar for VM.

– Jeg har ikke fått noen beskjed, men jeg er ikke dum. Jeg tror det er sunt at det er litt kamp helt frem til VM om å vise form. Det er ikke noen fordel for meg å få noen dupp i form. Det er ikke avgjørende for min del å få den VM-beskjeden, sier Valnes til VG.

– Det er kanskje lett for deg å si når du er trygg på plassen?

– Ja, det er kanskje litt det, sier Valnes.

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen er faren til Emil Iversen. Han ville ikke si et ord om herreuttaket.

– Det legger jeg meg ikke borti, men jeg har gitt noen av damene beskjed om VM, sier Ole Morten Iversen.

VM i Oberstdorf starter 25. februar. Før VM-uttaket er det NM-renn søndag, mandag og tirsdag før det er verdenscup i Lahti og Falun.