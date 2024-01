Se spurten på 20 kilometer fellesstart øverst i videovinduet!

Først røk Johannes Høsflot Klæbo ut i semifinalen på sprinten fredag. Lørdag ble det nok en nedtur med en 19. plass etter 20 kilometeren.

– Det er helsvart. Jeg går dårlig på ski, dårlig teknisk. Det er rart hvor ferskvare det er å være i god form. Vi må finne på noe lurt nå de neste ukene, innleder Klæbo til Viaplay etter løpet.

Han synes ikke at det er særlig gøy å gå renn for tiden, og avskriver nærmest resten av sesongen etter 19.-plassen.

– Jeg er langt bak i leksen her. Vi får se om vi rekker å gjøre noe som helst gjennom vinteren nå. Jeg skal være tilbake til VM. Det er det som er målet. Det er ikke så mange som husker Oberhof om et år, håper jeg i hvert fall, sier han.

På spørsmål om hvordan han ser på søndagens stafett, er han ikke av det lystige slaget.

– Vi får høre med han (Valnes) om vi skal sende han på sisteetappen. Vi må finne noen ny folk for det nå. Vi må ta en runde på hva vi skal stille med, men jeg vet ikke om jeg er så giret på å sendes ut på en sisteetappe med den formen jeg er i nå, da tror jeg det kan bli stygt, sier han.

Erik Valnes var den store favoritten til å seire på 20 kilometer fellesstart da selve løpet var kontrollert frem til 17 kilometer.

Mannen fra Sørreisa hadde ligget i tet i store deler av løpet og virket enormt selvsikker etter sprintseieren fredag.

Opp siste bakken før målgang, la han seg i andreposisjon før han rykket forbi og disket opp med en monsterspurt.

– Det er helt fantastisk. Formen er så bra. Det er en fantastisk følelse, jeg gledet meg bare til å spurte der. Det er helt nydelig, sier Valnes til Viaplay.

Han sier at han trodde at det var Klæbo som lå foran ham opp siste bakken før oppløpet, og følte seg ikke trygg.

– Jeg tenkte at nå må jeg komme meg på siden. Da så jeg at det var Martin. Jeg følte meg ikke trygg på slutten for jeg var stiv, men deilig å komme først i mål. Det er så bra som man kan ha det, sier han.

Etter at han blir konfrontert med Klæbos ord om sisteetappen, ler han.

– Nei, nå skal vi roe litt ned. Det er fortsatt klassisk som er min favoritt. Jeg tror ikke jeg hadde gått meg bort, men forhåpentligvis blir det klassisk for meg. Ett skøyterenn så blir jeg plassert ettertrykkelig ned på jorden igjen, sier han.

OSER AV SELVTILLIT: Erik Valnes har sikret seg to av to seire i tyske Oberhof. Foto: Martin Schutt / AP / NTB

Bak Valnes fulgte Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg nummer tre og Mattis Stenshagen.

– Jeg er happy med denne. Det blir litt mer taktisk enn jeg leser løypa i forkant. Jeg prøver å vente lengst mulig og markerer ryggen til Valnes på slutten. Det gjorde jeg lurt i, sier Nyenget.

Han skulle ønske at det ble litt mer fart i løpet.

– Jeg skulle ønske at det gikk litt fortere og at det ble et litt tøffere løp. Jeg visste at Erik er god i avslutningen, så jeg sier meg meget fornøyd, sier han.

Det er tre renn i tyske Oberhof denne helgen. Fredag var det sprint, lørdag 20 kilometer fellesstart, før det avsluttes med stafetter søndag.