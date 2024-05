Per nå er det en grense som tilsier at langrenn ikke skal arrangeres på steder som ligger høyere enn 1800 meter over havet. Og dersom det blir gjort, skal det være mindre motbakker.

Men under FIS’ vårmøter sist uke, foreslo langrennskomiteen å justere dette slik at skirenn kan arrangeres på steder helt opp til 2000 meter. Det er opp til hovedstyret i FIS å godkjenne forslaget.

De fleste typiske langrennsstedene i Europa ligger derimot under 1800 meter, men en slik endring kan muligens åpne for nye steder i Nord-Amerika. Utfordringen med høyden, er at luften blir tynnere. Da er det vanskeligere for utøverne å presse kroppen.

Å flytte høydegrensen har lenge blitt lansert som et tiltak for å tilpasse klimaendringene, som særlig har gitt problemer med snø for steder i Mellom-Europa.

Under Tour de Ski 2022/23 kom Sverige-profilen Calle Halfvarsson derimot med et forslag om å skrote alle konkurranser i høyden.

– Blås i høyden. Det blir en ekstra greie rundt høydeoppladning og hele den biten. Jeg synes det er unødvendig at man skal ha kjempefordel fordi man har ladet opp i høyden i forkant. Det finnes steder der man kan konkurrere i lavlandet, så det blir likt for alle, sa Halfvarsson til VG.

Forslaget møtte motstand av de norske løperne.

Halfvarsson la den gang til at hans utspill var farget av at han sjeldent har levert gode resultater i høyden. Og ettersom han er 35 år, spørs det om det rekker å bli renn på 2000 meters-høyde i hans tid.

Til kommende sesong er det kun to helger – Davos og Engadin i Sveits – som går i høyden, rundt 1500–1600 meter over havet.