Klæbo rykket fra Bolsjunov i stafett-thriller: – Fikk løpet dit jeg ville

Golberg lettet etter gullet: – Snål følelse å stå her

Klæbo akselererte i kjent stil i hoppende padling i den siste bakken før stadion. Trønderen fikk luken han trengte til erkerivalen.

– Jeg var nervøs, men fikk løpet litt dit jeg ville.Jeg regnet med at Bolsjunov skulle ta meg igjen. Da passet det meg fin at det ble litt rykk og napp, sier Klæbo til VG.

Bolsjunov vekslet 35 sekunder bak Klæbo i tet, men hentet forspranget på kun fire kilometer. Bolsjunov klarte derimot aldri å kvitte seg med nordmannen som hadde full kontroll.

– Han må nok gå hardere lenger for at jeg skal slippe, var Klæbos melding til russeren i NRK-intervjuet.

Bolsjunov: Ikke lett å slå Klæbo

Aleksandr Bolsjunov stilte opp til intervju med VGTV, men virket ikke særlig blid. Han ville selv ikke svare på spørsmål, men tolken hans fortalte at russeren var skuffet etter sølvet.

– Aleksandr har ingen ord nå. Han sier han prøvde å få en luke, men Klæbo var litt raskere, sier tolken.

– Jeg prøvde forskjellige varianter, men det er ikke lett å slå Klæbo på 10 kilometer, spesielt ikke når han har 30 sekunder forsprang, sier Bolsjunov til russiske Matsj TV.

I den siste utforkjøringen hørte jeg ikke at han kom på høyre side. Jeg trodde han skulle komme på venstre side. Han gjorde jobben sin. Jeg klarte ikke å følge ham i den sistes oppoverbakken, fortsetter russeren.

I mål ble Klæbo tatt imot av lagkameratene Pål Golberg, Emil Iversen og Hans Christer Holund som fulgte innspurten nervøst.

– Jeg synes de gikk så tett. Jeg var veldig nervøs for stavene til Klæbo. Jeg så for meg det verste - at noen staver skulle ryke. Vi har verdens beste ankermann på laget, sier Holund til VG.

Elleve på rad - tung start

For fjerde mesterskap-stafett på rad ble det en gullduell mellom Norge og russerne. I 2017 holdt Finn Hågen Krogh unna for Sergej Ustjugov i Lahti. Året etter avgjorde Klæbo mot Denis Spitsov i OL, mens Klæbo hadde full kontroll på Ustjugov Seefeld-VM i 2019.

I Oberstdorf var det altså Bolsjunov som fikk gjennomgå. Dermed ble det Norges ellevte strake gull på VM-stafett.

Men det så mørkt ut etter første-etappe. Pål Golberg valgte klisterski i det tette, våte snøværet, mens resten av feltet gikk for rubbski. Golberg vekslet omtrent minuttet bak russerne som ledet overlegent.

– Dette er den merkeligste stafetten jeg har sett noen gang, sier Niklas Dyrhaug på VGTV.

Previous Next 1

2

3

4

5

6

Emil Iversen fikk med seg hvilke ski som gjaldt, og gikk en enorm etappe. Han vekslet i tet med finske Iivo Niskanen, over 20 sekunder foran Ivan Jakimusjkin, som fikk det tøft.

Hans Christer Holund fulgte strålende opp på tredje etappe. Johannes Høsflot Klæbo fikk 26 sekunder til Frankrike og Sverige, og 35 sekunder til russernes Aleksandr Bolsjunov.