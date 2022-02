BEIJING/OSLO (VG) To medlemmer av den norske OL-troppens støttepersonell testet positivt for corona ved ankomst Kina. De tok samme fly som en rekke utøverne, men ingen av utøverne skal være definert som nærkontakter.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes bekrefter smitten til VG.

– Den norske troppen er berørt, sier han.

– Vi var litt forberedt på at det kunne skje siden det var smitte på første flyet. Det er ikke overraskende, men det er noe vi håpet å unngå, legger Bartnes til.

«To av OL-troppens støttepersoner testet positivt for COVID-19 ved ankomst Beijing tirsdag. Begge har nylig hatt COVID-infeksjon. De to skal nå testes igjen, for eventuelt å bekrefte den første positive testen. Er også disse testene positive, venter isolasjon i henhold til Playbook», skriver Olympiatoppen i en pressemelding.

Flere norske OL-utøvere var med på det samme flyet til Beijing, men ingen skal være definert som nærkontakter, skriver Olympiatoppen. Blant annet de norske langrennsherrene, en rekke skiskyttere, hoppere, kombinertutøvere fra den norske OL-troppen var med på turen.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste bekrefter at teknikkjørerne for kvinner og menn – altså slalåm og storslalåmlaget – var ombord på flyet. Med unntak av Henrik Kristoffersen og regjerende slalåmverdensmester Sebastian Foss Solevåg. Duoen reiser senere enn resten.

– Alle våre utøvere har nestet negativt, sier Ryste.

Flyet tok av fra Oslo mandag kveld. Det var også utøvere fra Danmark, Estland og Sverige. Blant andre Danmarks ishockeylandslag var med. Det ble påvist åtte positive tilfeller i deres tropp 24. januar.

Samtlige om bord på flyet tok hurtigtester ved avreise fra Gardermoen. Passasjerene ble testet i nese og hals.

Alle som tester positivt på flyplassen i Beijing, blir etter rutine kjørt til isolasjonshotell.

Saken oppdateres.