Sprengkulden i Kina-OL får den svenske langrennsleiren til å be om tidligere starttider for tirsdagens sprintrenn.

Det skjer dagen etter OL-premieren for langrennssporten. Der var det ifølge den svenske landslagssjefen Anders Byström effektive 30 minusgrader under kvinnenes skiathlon.

– Vi har pratet innad i laget om å gjøre en slik forespørsel om å flytte det (sprinten) til dagtid. Samtidig tror jeg ikke det er mulig å endre konkurransetidene på grunn av OL-programmet. Det hadde vært annerledes om det var VM eller verdenscup, sier Byström.

Frida Karlsson var så utmattet av kulden etter lørdagens 15 kilometer, at hun i første omgang ble stoppet fra å gjøre intervjuer. Det rennet hadde oppstart klokken 15.45 lokal tid i Zhangjiakou. Tirsdagens sprint innledes med kvalifiseringer fra 16.00, mens de avgjørende finalene blir gjort unna snaut fire timer senere.

For sent

Sveriges landslagssjef mener det ut ifra et helseperspektiv er for sent å ha langrenn på ettermiddagen og kvelden. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har en kuldegrense på 20 minusgrader, men Byström peker på at det først og fremst er vinden som er det store problemet.

– Jeg vet ikke om man også måler vindeffekten. Om FIS sier at det er minus 17 grader, og det blåser og er minus 35 i vinden, hva gjør man da?

– Folk sover

I den norske herretroppen tar man kuldetrøbbelet med ro. Erik Valnes svarte slik da han ble spurt om å framskynde sprinten:

– Da ligger folk hjemme og sover og kan ikke se på oss.

En stor grunn til at langrenn er lagt sent på dagen i Kina, er for at det skal passe det europeiske TV-markedet.