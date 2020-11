Utsetter verdenscuphelgen på Lillehammer: – Risikoen ble for høy

– Risikoen ble for høy

Det skriver Skiforbundet i en pressemelding.

Pressemeldingen opplyser ikke når verdenscupen kan avvikles. Men da VG pratet med FIS-direktør Pierre Mignerey tidligere denne måneden fortalte at FIS har satt opp en reservehelg tidlig i februar ved eventuelle avlysninger.

– Det er den utviklingen som er i smittesituasjonen som gjør at vi tar denne avgjørelsen. Det har vært jobbet tett og godt med helsemyndighetene og regjeringen. Vi har hatt en god dialog, og en grundig og detaljert protokoll, men vi synes allikevel at risikoen ble for høy, sier skipresident Erik Røste til VG.

Han forteller at de allerede er i dialog med FIS om alternative løsninger, og at det skal vurderes hvordan det er mulig å få gjennomført helgen, men at det ikke er klart når.

– Det er litt for tidlig å si det. Det blir også en avveining om man skal gjennomføre en samlet helg, eller dele opp idrettene, sier Røste.

Rennleder for verdenscuparrangementet for langrenn på Lillehammer, Torbjørn Broks Pettersen hadde ikke regnet med å få beskjed allerede nå.

– Det er kjedelig, men godt å få beskjed nå og ikke tre dager før, sier Broks Pettersen.

Han var på befaring med NRK på skianlegget på Natrudstilen, nedenfor Sjusjøen, tidligere på dagen for å se på på muligheten for å flytte rennene dit fra OL-stadion på grunn av snøsituasjonen.

Han ser at det kan bli krevende å få arrangert senere i sesongen på grunn av at Para-VM arrangeres i februar og legger beslag på Birkebeiner Skistadion. Men han tror det skal være realistisk å finne en løsning.

– Alle er i samme båt her. De får gjort en helg i Ruka nå og så blir det hva det blir utover. Det er klart at FIS må ha arrangører og det er vanskelig å få tak i akkurat nå, sier Broks Pettersen.

I pressemeldingen fra Skiforbundet står det at kulturministeren og helsemyndighetene er orientert om skistyrets beslutning.

– Det er utarbeidet detaljerte planer for smittevern med god veiledning fra helsemyndighetene, og det er gjort et betydelig arbeid av arrangøren for å sikre en trygg gjennomføring, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Røste mener dagens usikkerhet og de betydelige ressursene som må til både økonomisk og menneskelig gjør at de likevel syns dette er en riktig beslutning.