Politiet: Venter på svar på Northugs blodprøve

Petter Northug ble stoppet torsdag kveld, klokken 20.15 på E6 mellom Dal og Mogreina, der fartsgrensen er 110 km/t.

Northug skal ha kjørt i 168 km/t ifølge politiets målinger. Førerkortet er beslaglagt.

– Det er opprettet straffesak. Saken er under etterforskning. En slik sak kvalifiserer til en tiltalebeslutning og førerkortbeslag. Det vil si at han må møte i retten, sier politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm i Øst politidistrikt .

– Etter å ha blitt tatt i en kontroll, ble det fattet mistanke om rus. Dette på bakgrunn av observasjoner som ble gjort, sier hun videre.

Avventer svar på blodprøve

For å kjøre 58 km/t for fort i 110-sone, er strafferammen cirka 21 dagers fengsel.

– For i tillegg å ha kjørt i ruspåvirket tilstand er det umulig å si noe om strafferammen. Jo mer rus, desto strengere straff selvfølgelig, sier hun.

Bergsholm vil ikke si noe om hvor stort narkotikabeslaget er.

De avventer nå svar på hva blodprøven som ble tatt, viser. Det kan ta et par uker.

– Hvorfor dro dere hjem til ham?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, sier Bergsholm.

I en pressemelding opplyser politiet at Northug har vært samarbeidsvillig. Etterforskningen fortsetter gjennom helgen og de neste dagene.

Øst politidistrikt la torsdag kveld ut denne meldingen om episoden på sin twitter-profil:

Det var Northug selv som fredag kveld bekreftet at han hadde blitt stoppet for råkjøring og at det var gjort beslag av kokain i hans eget hjem. Han gjorde det med denne meldingen på Instagram: