Da VG spør Johaug om hun er skremt over nivået som har vært siden hun la opp i 2022, smiler Johaug og svarer:

– Nei. Det skal jeg ærlig innrømme.

– Det har andre, som Lotta (Udnes Weng), kommet og sagt til meg: At det er ikke den farten i feltet som da jeg gikk og før jeg la opp. Det er riktig at det er mer jevnt der oppe i teten nå.

– Men hadde du tatt bort meg de siste årene jeg konkurrerte, så hadde det også vært jevnt. Ser man på mesterskap, så var jeg i front og alle de andre kjempet om medaljene bak. Jeg skal ikke være kjepphøy, men det er jo fakta.

Bakteppet for VGs spørsmål er en artikkel fra mars, hvor flere av de beste løperne spådde at Johaug ikke vil få det like enkelt som før.

Deriblant den svenske yndlingen Frida Karlsson, en av få som klarte å knekke Johaug på distanse. Hun mente at nivået i kvinnelangrenn har endret seg siden 2022.

– Jeg kan bare se på meg selv – jeg blir ikke dårligere. Nivået totalt sett har blitt mye høyere. Jeg synes at løpene har endret seg litt. Fellesstartene skiller ikke like mye. Det er vel et tegn på at nivået i bredden er høyere, sa Karlsson.

– Eller er det fordi Johaug er borte?

– Kanskje. Vi fleiper med at hun alltid sjokkstartet. Hun skremte konkurrentene, ingen brydde seg om henne. Men jeg tror ikke folk kommer til å bare slippe henne i vei nå, sånn blir det ikke, advarte Karlsson.

SUVEREN: Frida Karlsson trampet fra alle sist hun var i Holmenkollen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Karlsson vant Kollen-femmila i mars på overlegent vis, hennes første seier etter å ha gått solo store deler. Ebba Andersson gikk også alene på sine to distansegull i Planica-VM i 2023.

Ellers har de fleste av fellesstartene i kvinnelangrenn blitt avgjort helt mot slutten etter Johaugs tid.

– Frida på sine toppdager er absolutt i stand til å ta et gull i Trondheim. Men det er flere løp nå hvor flere er samlet. Det er vanskelig å sammenligne, ting endrer seg, sier Johaug og fortsetter:

– Men det er ikke noe negativt for min del at en fellesstart med skibytte er fem kilometer lengre, eller at det som var en tremil er to mil lengre. Jeg ga meg jo på helt feil tidspunkt.

NYE DUELLER? Frida Karlsson etter spurtseieren mot Therese Johaug i 2020. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Da VG spør Johaug hvor giret hun er på å bare parkere Karlsson i en fellesstart, svarer hun slik:

– Kommer vi til Trondheim og hun slår meg ... Auuuuu, sier den tidligere ski-dronningen og ler.

– Da blir du irritert?

– Ja, men bare på en god måte. Det er jo fordi vi har tullet og tøyset litt og hatt en liten kamp. Men den sitter fortsatt i den tremila i Kollen i 2020.

NYE KREFTER: Pål Gunnar Mikkelsplass og Marit Bjørgen er med i det norske trenerteamet sammen med Sjur Ole Svarstad. Her fra første samling på Sognefjellet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere løpere har uttalt til media at de ønsker Johaug velkommen tilbake. Men det tror ikke Pål Gunnar Mikkelsplass, Johaugs langvarige rådgiver og norsk landslagstrener, helt på.

– Jeg tror alle på det norske laget håper hun kommer tilbake, det vil ta bort mye av trykket på dem til mesterskap, sier Mikkelsplass og legger til:

– De utenlandske «må» jo si at Therese er velkommen. Og mange mener kanskje at det blir spennende på en måte, men jeg tror de vet at det blir verre å ta medaljer. Og da spørs det hvilken medalje de har lyst på.

– Jeg har ikke noe tro på at nivået i kvinnelangrenn har hevet seg veldig mye. Er Therese rundt nivået hun var, er hun god nok til å ta gull. Noen av utøverne har kanskje hevet seg, men de må heve seg ganske mye for å være på Thereses toppnivå.

NYE TAK: Anne Kjersti Kalvå på den første samlingen før VM i Trondheim 2025. Foto: Terje Pedersen / NTB

De norske landslagsløperne virker å anta at Johaug kommer tilbake snart.

– Kanskje driver hun bare et spill med oss, sier Anne Kjersti Kalvå og ler om at en avgjørelse har tatt tid.

– Jeg vet hun gjør jobben, det er vel mer et spørsmål om hun takler å leve det livet i et helt år.

– Men tror du det plager konkurrentene at valget til Johaug drøyer?

– Det er klart ... Hun var jo verdens beste skiløper, det er mange som tenker på det.

Kalvå er spent på hva et mulig Johaug-comeback gjør med fellesstartene.

– Jeg tror at de som har vunnet verdenscup de siste årene har holdt høyt nivå. Det er ikke sikkert hun kommer til å være suveren, men hun vil være oppi der.

– Nå vet alle hennes taktikk. Hun har ofte gått ifra de første kilometerne, så har hun ikke alltid gått så mye fortere enn resten derfra. Det kan hende noen trener på det.