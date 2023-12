Etter to etapper leder Diggins Tour de Ski med syv sekunder til tyske Victoria Carl og elleve sekunder til svenske Linn Svahn.

Sveriges store sammenlagthåp Frida Karlsson og Ebba Andersson er henholdsvis 1.11 minutt og 1.28 minutt bak Diggins.

– Resultatet til de svenske damene i dag er krise med tanke på hva de har gjort de siste årene, de har det beste laget og dette er sesongens høydepunkt. Det er en krisestart på touren, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om Karlsson og Andersson.

Slik er Tour de Ski-sammendraget etter to av syv etapper. Foto: FIS

– Med mindre de gjør at kalasløp i morgen, er de allerede for langt bak Diggins - og kanskje også Carl og Brennan.

Mandag er det 20 km jaktstart.

– Nå kjennes det langt opp. Jessie er i så god form, sier Karlsson selv.

Kerttu Niskanen vant søndagens 10 kilometer foran Victoria Carl og Jessie Diggins. Heidi Weng var fremst Norges håp på 6. plass. Den norske laginnsatsen fikk kritikk.

Enda verre gikk det for Sverige. Linn Svahn ble beste svenske 9. plass.

– Som lag er det for dårlig. Vi er ikke vant med å ha bare én topp ti. Vi må se hva vi har bommet på i dag, sier Svahn.

– Hvordan var skiene?

– Det var ikke noe pluss. Jeg har full tillit til de i smøretraileren, men man vil ikke ha dårlige ski. Det kan bety mye på en tour, svarer Svahn.

Sverige-trener Stefan Thomson sier til Expressen at skiene var problemet. På 10 km fri på hjemmebane i Östersund før jul, smurte også svenskene seg bort.

– Det er et vanskelig føre. Litt for mye feste, tar veldig mye av gliden. Og vi taper mye på de flate partiene. Vi må vurdere det sammen, sier Frida Karlsson som ble nummer 11.

– Hva gjør det med tryggheten som løper at dere bommer på skiene to ganger på kort tid?

– Det er mye nytt i år med flourfritt og alt. Det er en hel prosess som må endres, det tar kanskje litt tid.

Niklas Dyrhaug tror smørebommene gjør at det kan bli usikkerhet blant de svenske løperne.

– Jeg vil tro at det blir knallhard evaluering i den svenske traileren for å finne ut hva de har gjort feil, hvis det er slik at utstyret var dårlig, som jeg vil tro det var, sier Dyrhaug.

Ebba Andersson, som fikk corona i juleperioden, var frustrert etter 13. plass søndag.

– Maks uflaks, sier Andersson: