Syv dager etter at hun knuste konkurrentene på tremila i OL, var Therese Johaug nok en gang best. Denne gang på 10 kilometer klassisk intervallstart i Finland.

Med sent startnummer hadde Therese Johaug valgt en annen taktikk en mange av sine argeste konkurrentene, men samtidig fikk hun deres tider å gå på.

Og det viste seg å være en god taktikk. Ved passering 1,5 kilometer ledet hun med fire sekunder på nærmeste konkurrent, ved 3,7 var avstanden på 11,5 sekunder ned til russiske Natalja Neprjajeva.

Derfra og inn ble det en sekundstrid. For nevnte Neprjajeva leverte en sterk sisterunde, da hun fikk ryggen til Johaug som gikk ut på sin førsterunde.

Ved 6,1 kilometer skilte det fire sekunder mellom de to duellantene. Snaue tre kilometer senere, ved 8,6 kilometer, hadde Johaug økt til 5,5 sekunder. Så minket forspranget ytterligere i det lette terrenget inn mot mål.

Inn på oppløpet løp sekundene mens Johaug staket for harde livet. Til slutt skilte det 1,2 sekunder i Johaugs favør. Dermed tok hun sin 80. verdenscupseier.

Johaug ble nummer fem på 10 kilometer klassisk i Lahti i 2015, men siden hadde hun vunnet 13 renn på rad på distansen (med intervallstart) før Frida Karlsson slo henne i Ruka i november. I OL var Johaug tilbake på toppen på øvelsen, men kun fire tideler foran Kerttu Niskanen.

Også søndag var det Therese Johaug som hadde marginene på sin side, men annenplassen gjør samtidig at Neprjajeva rykker ifra Jessie Diggins i kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt.

Spørsmålet er om den russiske løperen vil få muligheten til å gå de gjenværende konkurransene i sesongen. Lørdag gikk det norske skiforbundet ut og ga klar beskjed om at de ikke ønsker russisk deltagelse i rennene som skal arrangeres på norsk jord den neste tiden. I neste uke skal langrennsløperne gå sprint i Drammen og tremil (femmil for herrene) i Holmenkollen.

For Frida Karlsson, som slo Johaug i Ruka tidligere denne sesongen, ble det en ny nedtur etter et skuffende OL. Svensken endte til slutt over halvannet minutt bak Johaug, og ble nummer 16. Det er Karlssons dårligste resultat i et distanserenn på over to år.

SKUFFET: Frida Karlsson gikk hardt ut, men fikk det tidlig tungt og endte langt bak. Foto: KIMMO BRANDT / EPA

Søndagens renn i Lahti var også det første til Heidi Weng siden Tour de Ski. 30-åringen kom aldri til OL etter å ha blitt smittet av coronaviruset like før avreise.

– Jeg har veldig lave skuldre og er veldig nervøs. Det blir som å begynne på nytt, jeg vet ikke hvordan dette går, sa Weng til Viaplay før rennet.

Weng startet ett minutt foran Johaug, og allerede etter rundt seks kilometer ble hun passert av lagvenninnen. Til slutt kom Weng inn til en 19. plass, 1.42,4 sekunder bak Johaug. Silje Theodorsen ble nest best av de norske løperne på plassen foran, ett sekund foran Weng.