Klæbo før femmilen: – Krysser fingrene for at man holder seg under seks minutter bak

– Statistikken er jo ganske dårlig hvis du ser på minutter bak, men det ser ut til at jeg tok et lite gap i fjor. Hvis jeg kan ta samme gap, så må det kunne bli bra. Det blir et helt annet skirenn enn hva jeg har gått tidligere, sier Klæbo til VG under en pressekonferanse lørdag morgen.

For foreløpig har det ikke blitt full klaff for Klæbo på femmil:

Verdenscup i Holmenkollen 2020: 15. plass, +1:42,8 minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov

15. plass, +1:42,8 minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov Verdenscup i Holmenkollen 2019: 38. plass, +6:08,8 minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov

38. plass, +6:08,8 minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov Verdenscup i Holmenkollen 2018: 40. plass, +6:49,6 minutter bak vinner Dario Cologna

40. plass, +6:49,6 minutter bak vinner Dario Cologna NM på Gålå 2017: 9. plass, +6:13,6 minutter bak vinner Martin Johnsrud Sundby

– Det første (NM på Gålå) du referer til gikk jeg alene i fem mil og jeg tror ikke jeg slår Sundby på fem mil alene. Jeg skal gå ut der og krige så godt jeg kan. Jeg tror det blir tøft, men så man bare være smart underveis og ta de gode valgene. Så krysser vi fingrene for en god dag, gode ski og at man holder seg under seks minutter bak, sier Klæbo med glimt i øyet.

– Johannes hang med i 45 kilometer i Holmenkollen i fjor. Det går mye på trening og utholdenhet. Vi får se, sier Kåre Høsflot, Klæbos trener.

Norge stiller med Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og regjerende mester Hans Christer Holund.

– Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov er de to store favorittene. Begge er oppvokst på pallen i femmil klassisk de siste årene, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum på en pressekonferanse lørdag morgen.

– Det blir tøft. Det blir helt sikkert et tøft skirenn. Jeg gleder meg. Det blir morsomt å gå en femmil i mesterskap og se hvordan man klarer å bite fra seg, sier Klæbo på pressekonferansen.

Klæbo er den foreløpige VM-kongen med tre gull (sprint, sprintstafett og stafett). Fjerdeplassen fra forrige helgs tremil er også hans klart beste distanseresultat i VM og OL. Femmil har han aldri tidligere gått i et internasjonalt mesterskap.

– Jeg forventer at det blir gått jevnt. Det blir spennende å se. Det gjelder å være kald og være med så lenge som mulig, så får vi telle opp til slutt, sier Klæbo.

– Hvordan ser du på dine muligheter?

– Mulighetene er der, så må vi bare satse at jeg har en kanondag, svarer ankermannen.

Til sammenligning er Aleksandr Bolsjunov som en femmilsekspert å regne. Russeren tok sølv under både OL i Pyeongchang i 2018 og VM i Seefeld i 2019. Én uke etter sølvet i Seefeld vant han femmilen i Holmenkollen, noe han også gjorde i fjor. Begge de to sistnevnte femmilene og OL-femmilen i 2018 var i klassisk stil, som det også er på søndag.

Bolsjunov har gått samtlige øvelser i mesterskapet og står med ett gull, ett sølv, én bronse og to fjerdeplasser.