Røthe har ombestemt seg: Velger VM foran fødsel

Sjur Røthe kan fort ende opp med å gå fire renn i VM. 7. mars er det femmil. Samme dag har Løvvold termin med deres første barn.

– Fødsel og farskap kommer soleklart først, sa Røthe til VG i november.

Men nå som VM nærmer seg har han og samboeren gjort helomvending.

– Sånn det ser ut nå, så reiser jeg til VM, sier Røthe til VG.

– Med karanteneregler og så videre så er du i offside om noe plutselig skulle skje?

– Ja, sånn er det. Om det skjer noe når jeg er i VM, da får ikke jeg med meg noen fødsel sånn som planen er nå. Det er ingen mulighet til å komme seg unna karanteneregler, og det er fullt forståelig, svarer Røthe og fortsetter:

– Dette er beste løsningen utifra forholdene. Emilie og jeg har snakket mye om dette den siste uken. Man har lyst til å få med seg begge deler, men det kan bli vanskelig nå.

Målet var luksusproblem

Men håpet er fortsatt at babyen enten kommer før avreise Oberstdorf eller åtte dager etter femmila.

– Jeg har en utrolig fin svigerfamilie som bor veldig nære oss, og sykehuset er veldig nærme i Tønsberg, sånn sett har vi lagt en god plan på hvordan ting skal være, sier Røthe.

Sjur Røthes samboer var på plass i Seefeld da han tok bronse på femmila:

32-åringen har hatt en fin sesong så langt. Han hadde tredje beste tid på jaktstarten 15 kilometer friteknikk i verdenscupåpningen. Han vant samme distanse under norgescuprennet på Lygna forrige helg, og han tok NM-bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte søndag. Det er samme øvelse som han er tittelforsvarer på i Oberstdorf lørdag 27. februar.

– Målet for både Emilie og meg har vært at jeg skal komme i så god form at dette blir et luksusproblem når vi nærmer oss mars. Men som jeg har sagt hele tiden, jeg vil helst få med meg begge deler, i pose og sekk, sier Røthe og smiler.

Røthe har også to VM-gull på stafett (2019 og 2013), og han har to bronse, 30 kilometer fellesstart med skibytte i 2013 og på femmila i 2019.

– Som Emilie har sagt, det er kjedelig om jeg blir hjemme fra VM og ikke reiser ned, også kommer ungen to uker på overtid, sier Røthe.

PS! Emil Iversen vant NM-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte foran Pål Golberg.

Røthe vant på Lygna forrige helg etter en enorm avslutning: