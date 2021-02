Svensk outsidergull da Falla kapret sølv på målfoto: – Råeste mesterskapsmennesket vi har

Her jubler familien for Anna hjemme fra Tromsø: – En kjempeprestasjon

Bak Sundling kapret regjerende verdensmester Maiken Caspersen Falla sølvmedaljen etter fotofinish og en heftig spurt mot Anamarija Lampic fra Slovenia på det lange oppløpet på den tyske VM-arenaen.

– Maiken er kanskje det råeste mesterskapsmennesket vi har på kvinnesiden nå. Hun har vel 13 medaljer. Det er veldig imponerende, sier sprinter Pål Golberg til VG om den norske sølvvinneren med individuelle VM-gull fra 2017 og 2019 og OL-gull i 2014 – pluss tosifret antall medaljer om du regner inn stafettene, sølvene og bronsene.

VG-studio: Alt om ski-VM her!

Previous Next 1

2

3

4

5

6

7

8

Likevel kom annenplassen på åpningsdistansen i Oberstdorf som en overraskelse. Også Falla hadde lave forventninger til seg selv, tross merittlisten og mesterskapsskallen.

For hun vet godt at hun har hatt en trøblete sesong og røk blant annet i kvartfinalen i sprintgeneralprøven i Falun for under en måned siden.

– Det har nesten ikke gått opp for meg. Det har vært så rar sesong. Jeg vært syk, har sittet hjemme og nesten ikke gått skirenn. Så er vi her, jeg tar sølvmedalje og plutselig er det over, sier 30-åringen fra Fetsund på Romerike til VG.

Tre av seks var norske i finalen, men det ble likevel tre forskjellige nasjoner på pallen. Ane Appelkvist Stenseth – som tok bakveien til finale etter to ganger «lucky loser» i både kvart og semi – ble nummer fem, mens Tiril Udnes Weng ble sekser og sist.

– Hun er mesterskapsløperen over alle mesterskapsløpere, sier tidligere sprintverdensmester Thomas Alsgaard om Falla i VGTVs studio.

På prologen klemte Falla til med nest beste tid, og fortsatte trenden i kvartfinalen: Da var hun over tre sekunder foran samtlige konkurrenter etter at hun staket suverent fra Sveriges Maja Dahlquist i samme heat.

I semien ble Falla som i finalen nummer to bak Sundling, men kvittet seg samtidig med favoritten Linn Svahn (også Sverige). Svahn har trøblet med en skulderskade før VM, men påsto i dagene før sprinten at den skulle være uproblematisk.

Hun ga riktignok mediene en kald skulder i målområdet i Oberstdorf etter fiaskoen. 21-åringen har vunnet de tre siste klassiske sprintene hun har deltatt i, men stoppet ikke hos noen for å fortelle hva som gikk galt i VM-semien.

– Man kjenner ikke igjen Linn Svahn i mesterskap, sa SVTs ekspert Anders Blomquist på direktesendingen.

Også Lotta Udnes Weng fikk en trøkk i semifinalen – nærmere bestemt av sin egen tvillingsøster Tiril. Hun ble sendt ned i løssnøen da tvillingene hektet, men Tiril holdt seg på bena og sikret altså finaleplassen. Det virket ikke å være til trøst for Lotta, som var knallhard i intervjuene etterpå:

Tiril Udnes Weng sa etter finaleløpet, der hun altså ble nummer seks, at tvillingene skulle skvære opp.

– Det var trangt, ingen som ville trekke seg, hverken meg eller henne. Det kunne vært begge som falt. Det er sånt som skjer, forklarer Tiril Udnes Weng.

– Det var tungt å kjøre finalen. Var helt kake. Jeg hadde ikke noe å stille opp med, sier hun.