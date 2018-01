Drømmevær i vente i Trøndelag

- Skadelig for partiet at folk går i skyttergravene

Dette værkartet betyr meget gode værnyheter for Trøndelag

Jazz har brukt over én million på Star Wars-effekter

Er du sur eller? Ja. Jeg er det for tenk!

Brandon Lewis blir ny partisekretær for de britiske toryene

NFF går sammen med resten av Norden for å få mer penger til kvinnefotballen

Etter et fem måneder langt mareritt var det endelig klart: Jeg har IKKE kreft

Over 40 meter høy kran veltet over bil

Etter et fem måneder langt mareritt var det endelig klart: Jeg har IKKE kreft

Saken oppdateres.

Et høytrykk som bygger seg opp over Skandinavia tirsdag, gjør at det går mot en drømmeuke rent værmessig i landsdelen.

Høytrykket sørger for en periode på nesten to uker uten nedbør, med stabil vinterkulde og ikke minst en god del sol.

Med unntak av mandagen, som preges av både plussgrader og nedbør, blir det nedbørfrie dager med minusgrader store deler av døgnet.

LES OGSÅ: Bølgevarsel på 20 meter på Folda under Cora

LES OGSÅ: Orkanrekord på Sklinna fyr på Leka

Opphold og betydelig kjøligere fra tirsdag

Etter en meget mild mandag, med temperaturer opp i seks-sju grader de varmeste stedene, faller temperaturen betydelig på dagtid tirsdag.

Da blir det såvidt over null grader på de mildeste stedene. De fleste steder blir det fem-seks grader kaldere.

LES OGSÅ: Mye nedbør og mildvær skaper problemer for Trondheim bydrift

LES OGSÅ: Cora: Over 40 meter høy kran veltet over bil

Ingen sprengkulde

Selv om temperaturen stuper på dagtid tirsdag, er det ikke snakk om noen sprengkulde. Bortsett fra den siste dagen i langtidsvarselet, er det bare snakk om temperaturer ned i sju-åtte minusgrader om natten på det kaldeste.

På dagtid vil temperaturen ligge i overkant eller rundt null grader de fleste dager.

LES OGSÅ: Mali Elise fikk sju-årsdagen avlyst på grunn av ekstremvær

LES OGSÅ: Cora: Klarte ikke å få opp ytterdøra på enboligen

Mye sol i 15 dagervarselet

Sammenlignet med mye ustabilt vær de siste ukene, er dagens 15 dagersvarsel en opptur. Det er perioder med sol i nesten halvparten av de 15 dagene i langtidsvarselet, og bare nedbør i to dager.

Særlig perioden tirsdag til lørdag denne uka er solrik med solvarsler i fire av fem dager.

LES OGSÅ: Svært glatte veier på Vestlandet mandag

LES OGSÅ: Snøskredfare flere steder i landet

Skiftende vær i slutten av januar

Det blir litt mer skiftende vær helt på slutten av perioden med både skyet oppholdsvær, litt sol og litt snø.

LES OGSÅ: Full storm i Troms og Finnmark mandag

LES OGSÅ: Klimaendringene tapper havet for oksygen

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 15. januar er usikre)

Mandag 8. januar: Sørvestlig bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, først sør for Trondheimsfjorden. Perioder med sludd eller snø, regn i lavlandet. Utover ettermiddagen etter hvert oppholdsvær sør for Namdalen. - 7 til + 7 grader.

Tirsdag 9. januar: Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, fra om formiddagen sørøstlig bris, utover ettermiddagen økning til liten kuling utsatte steder. Oppholdsvær og perioder med sol. Uendret temperatur om natten, betydelig kjøligere på dagtid. - 7 til + 1 grad.

Onsdag 10. januar: Overveiende sørøstlig bris, kan hende kuling utsatte steder nord for Trondheimsfjorden. For det meste pent vær. Mildere. - 4 til + 5 grader.

Torsdag 11. januar: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Skyet, oppholdsvær. - 5 til + 3 grader.

Fredag 12. januar: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig på dagtid. - 6 til - 1 grad.

Lørdag 13. januar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær. - 8 til + 1 grad.

Søndag 14. januar: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Mildere, særlig om natten. - 5 til + 3 grader.

Mandag 15. januar: Sørøstlig bris. Skyet. - 3 til + 3 grader.

Tirsdag 16. januar: Sørøstlig bris. Skyet. - 4 til + 2 grader.

Onsdag 17. januar: Østlig bris. Skyet. - 2 til + 1 grad.

Torsdag 18. januar: For det meste skyet. Litt sol. Kaldere, særlig om natten. - 7 til 0 grader.

Fredag 19. januar: Skiftende skydekke. Lange perioder med sol. - 7 til 0 grader.

Lørdag 20. januar: Overskyet. - 6 til 0 grader.

Søndag 21. januar: For det meste skyet. Litt sol. Mildere, særlig om natten. - 3 til + 1 grad.

Mandag 22. januar: Perioder med snø. Litt kaldere om natten, litt mildere på dagtid. - 5 til + 3 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter