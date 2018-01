Knallværshelg i Trøndelag, men hissig lavtrykk truer godværet fra mandag

Rekkehus gikk for mer enn en million over prisantydning

Saken oppdateres.

Landsdelen har hatt det beste været i landet både lørdag og søndag med opphold og lange solperioder begge dager.

Sterk sørøstlig vind utsatte steder

Det eneste lille minuset med helgeværet er perioder med kraftig sørøstlig vind. Lokalt kan det bli vindkast opp i 25 - 35 meter i sekundet fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag.

Følt temperatur under 20 minusgrader

Kombinasjonen kuldegrader og sterk vind vil gi en følt temperatur som vil ligge en god del under det gradestokken viser. Med sterk kuling vil en temperatur på 10 minusgrader, som det kan bli på de kaldeste stedene i lavlandet i helgen, føles som 22-23 kuldegrader.

Hele landet i «vindskvis» mellom høytrykk og lavtrykk

Årsaken til den kraftige vinden, er at hele landet i løpet av det neste døgnet havner i en vindskvis mellom to dominerende trykksystemer, et kraftig høytrykk over de vestlige delene av Russland og et uvanlig sterkt lavtrykk vest for Island.

Selv om lavtrykket ligger et godt stykke vest for Island, er det så sterkt at virkningen av det merkes flere tusen kilometer unna, når det «presser» mot høytrykket i øst.

Skyet vær og betydelig mildere mandag

Lavtrykket presser fra mandag skymasser inn mot Norge. Solværet forsvinner og vinden øker, opp i sterk sørøstlig kuling på kysten og utsatte steder, og med lokalt kraftige vindkast.

Samtidig stiger temperaturen betydelig, med et temperatursprang på over ti grader enkelte steder. På mandag kan det ikke utelukkes fem-seks plussgrader de mildeste stedene.

Kaldere og mye pent vær fra onsdag

Plussgradene fortsetter også tirsdag, mens det blir kuldegrader døgnet rundt igjen fra onsdag. Neste helg kan det bli nærmere ti minusgrader igjen i lavlandet og rundt 20 kuldegrader i indre strøk.

Mens neste uke blir innledet med gråvær, blir det mye pent vær igjen fra onsdag.

Skiftende vær i slutten av januar

Det blir skiftende vær de seks siste dagene av langtidsperioden med både litt sol, skyet oppholdsvær og snø. Fra 22. til 27. januar er det snø i varslene tre av fem dager.

Stort snøfall 26. januar

Mens det bare kommer små mengder snø 22. og 24. januar, viser varslene et betydelig snøfall 26. januar, den siste dagen i langtidsvarselet. Da kan det ikke utelukkes et snøfall på 15 til 30 centimeter på 24 timer.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 13 dagene (prognosene fra og med 19. januar er usikre):

Søndag 14. januar: Sørøstlig bris, liten eller stiv kuling utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast 25 - 35 m/s fra om ettermiddagen. Oppholdsvær. Mildere, særlig om natten. - 7 til + 2 grader.

Mandag 15. januar: Sørøstlig vind, sterk kuling på kysten og utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Lokalt kraftige vindkast 25 - 35 m/s. Betydelig mildere, særlig om natten. - 1 til + 5 grader.

Tirsdag 16. januar: Sørøstlig bris. Skyet. - 2 til + 4 grader.

Onsdag 17. januar: Østlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 5 til + 2 grader.

Torsdag 18. januar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere. - 9 til - 1 grad.

Fredag 19. januar: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 8 til - 2 grader.

Lørdag 20. januar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 10 til 0 grader.

Søndag 21. januar: Sørvestlig bris. Skyet. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 10 til - 3 grader.

Mandag 22. januar: Overskyet. Litt snø. Mildere, særlig om natten. - 7 til - 2 grader.

Tirsdag 23. januar: Skyet. - 7 til 0 grader.

Onsdag 24. januar: Skyet. Litt snø. - 7 til 0 grader.

Torsdag 25. januar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 7 til 0 grader.

Fredag 26. januar: Perioder med snø. Litt kaldere. - 9 til - 1 grad.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

