Mariann værfast med fire hester ved Dovre

- Jeg tviler på at fjellet blir åpnet, sukker Mariann Glemmestad fra Dombås.

I dag skulle hun etter planen kjøre til travbanen på Leangen med fire hester for å delta i løp mandag kveld.

E6 over Dovre er imidlertid stengt på grunn av sterk vind.

- Surt og kjedelig

Informasjonstavla i Dombås sentrum forteller mandag morgen at E6 er stengt over Dovre og at vinden er på 75 meter i sekundet.

Mest sannsynlig viser tavla feil tall for vindstyrke, for orkan har styrke på 35 meter i sekundet.

- Om det stemmer vet ikke jeg, men det sto på tavla. At det kan være heftig i kastene på fjellet, det er helt sikkert, sier hun.

I Drivdalen ble det målt vindkast på 40 meter i sekundet mandag morgen.

E6 har vært stengt siden i går kveld.

Mariann Glemmestad bor på Dombås. Travtreneren skulle ha med seg fire hester i dag: Tao Elda, Tarndon, Solbakken Jerv og Lightning Play.

- Hva betyr dette for deg?

- Det betyr jo tapte premiepenger både for eier, meg, rytter og kusker. Tao Elda hadde et løp som jeg var rimelig sikker på at hun skulle vinne. Jeg har hørt at flere ryttere fra Oslo ikke kommer seg oppover, sier Glemmestad.

Nå venter hun, men har deadline klokka 13. Da må hun reise, om hun skal komme seg avgårde.

- Jeg er så sur, dette er så surt. Kjedelig når du trener opp til noe, og så må du stryke alle fire hestene, sier en frustert Glemmestad.

- Trolig stengt hele dagen

- Veien stengte like før klokka 22 i går kveld. Det er sterk vind og snø som gjør at det blir vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt. Da er det uvisst om fjellet kommer til å åpne i dag, rett og slett. Værvarslene varierer, men slik som nedbør og vind er nå, kommer veien til å være stengt en god stund framover. Vi var nylig i kontakt med entreprenøren, som mente det var sannsynlig at veien blir stengt resten av dagen, sier Thomas Eriksen ved Vegtrafikksentralen øst til Adresseavisen.

Veien over Venabygdsfjellet er også stengt.

- Da er det riksvei 3 som er muligheten. Der er det godt vinterføre, men stedvis dårlig sikt på grunn av snøfokk. Kjør etter forholdene og ta det med med ro, råder Eriksen.

At det skal være vindkast på 75 meter i sekundet som det står på infotavla, synes operatøren høres voldsomt ut, og kan ikke gå god for tallene. Ifølge hans opplysninger ligger vindstyrken mellom 15 og 20 meter per sekund.

