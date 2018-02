Varslene for Trøndelag de neste to ukene er fulle av sol

Kronprins Frederik forlater OL for å besøke alvorlig syk far

Saken oppdateres.

Oppholdsvær og lange perioder med sol dominerer varselet for landsdelen helt fram til slutten av februar.

Selv de meget få dagene hvor det er varslet litt nedbør, blir det brukbare solperioder.

I dagens 15 dagersvarsel er det sol i prognosene i 13 av 15 dager.

Helgen: Mest sol på lørdag

I helgen er det lørdagen som får flest soltimer, men heller ikke søndagen blir det grunn til å klage over solmengden.

At det er masse sol i varslene betyr ikke at det blir totalt skyfritt. De aller fleste dager blir det delvis skyet vær, men likevel lange perioder med sol.

Stemmer prognosene, kan det gå mot den mest solrike februar på mange år.

Lite nedbør neste to uker

Det blir også knapt med nedbør de neste to ukene.

Det kan komme litt snø natt til lørdag og i indre strøk på søndag.

Resten av perioden er det bare to døgn med nedbør. Det kan komme enkelte snøbyger 19. februar og litt snø 23. februar. Begge dager er det bare snakk om svært små mengder. Totalt viser varslene bare fire-fem centimeter på det meste.

Mild periode

Høytrykk langt øst i Russland store deler av perioden gir for det meste vinder mellom sør og øst. Mangelen på et stabilt blokkerende høytrykk over Skandinavia/Kola gjør at selv om værsituasjonen preges av fralandsvind, blir det relatvt mildt.

Det blir ikke kaldere enn åtte-ni minusgrader om natten i lavlandet og rundt 20 kuldegrader i indre strøk gjennom perioden.

Plussgrader de fleste dager

På dagtid viser varslene plussgrader eller temperaturer rundt 0 de fleste dagene. De høyeste temperaturene kommer i dag, fredag, med seks-sju grader de mildeste stedene.

Lørdag kan det bli rundt fem grader på det varmeste.

Kaldere fra mandag

Det blir kaldere, særlig om natten, fra mandag. Første del av neste uke blir det varierende temperaturer, spesielt om natten.

Resten av perioden blir det stabile temperaturer.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 16. februar er usikre):

Fredag 9. februar: Sørlig og sørøstlig vind, liten kuling utsatte steder, i kveld sør og sørvest frisk bris. Skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær. - 1 til + 7 grader/ indre strøk - 6 til 0 grader.

Lørdag 10. februar: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, om kvelden liten kuling nord for Trondheimsfjorden. Natt til lørdag skyet og litt snø, senere oppholdsvær og perioder med sol. - 2 til + 5 grader/indre strøk - 7 til - 3 grader.

Søndag 11. februar: Sørøstlig bris, opp i frisk bris utsatte steder, opp i stiv kuling på kysten. Perioder med litt snø vesentlig i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. - 4 til + 3 grader/indre strøk - 9 til - 4 grader.

Mandag 12. februar: Sørlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Nord for Trondheimsfjorden sørøstlig stiv kuling, om ettermiddagen minkende til frisk bris. Liten kuling lengst nord. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Kaldere, særlig om natten. - 7 til + 2 grader/indre strøk - 12 til - 3 grader.

Tirsdag 13. februar: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 7 til + 2 grader/indre strøk - 12 til - 5 grader.

Onsdag 14. februar: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere, særlig om natten. - 3 til + 4 grader/indre strøk - 8 til - 3 grader.

Torsdag 15. februar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 4 grader/indre strøk - 7 til - 3 grader.

Fredag 16. februar: Sør-sørøstlig bris. Skyet. - 5 til + 4 grader/indre strøk - 8 til - 3 grader.

Lørdag 17. februar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 2 grader/indre strøk - 9 til - 3 grader.

Søndag 18. februar: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 1 grad/indre strøk - 12 til - 7 grader.

Mandag 19. februar: Enkelte snøbyger om morgenen. Delvis skyet. Perioder med sol. - 6 til + 1 grad/indre strøk - 12 til - 7 grader.

Tirsdag 20. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 7 til 0 grader/indre strøk - 14 til - 9 grader.

Onsdag 21. februar: For det meste pent vær. - 8 til 0 grader/indre strøk - 15 til - 12 grader.

Torsdag 22. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 7 til 0 grader/indre strøk - 14 til - 9 grader.

Fredag 23. februar: Litt snø, for det meste sent på dagen. - 9 til 0 grader/indre strøk - 13 til - 8 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

