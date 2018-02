Lavtrykk onsdag betyr bråstopp for godværet

Fikk nei fra Work Work, men nå er den første minibanken i Trondheim for bitcoin på plass i Ila

Saken oppdateres.

Et høytrykk med sentrum over de nordlige delene av Skandinavia dominerer værsituasjonen i landsdelen to dager til.

Både mandag og tirsdag blir det strålende sol fra nærmest skyfri himmel.

Det første tegnet på et værskifte kommer tirsdag ettermiddag. Da blir det tilskyende og temperaturen stiger. Sent om ettermiddagen og tidlig på kvelden blir det ifølge varslene fra Meteorologisk institutt litt snø sør for Trondheimsfjorden.

Pålandsvind og snø på onsdag

Etter flere dager på rad med fralandsvind blir det pålandsvind mellom sør og nordvest på onsdag.

Dagen begynner med bris mellom sør og sørvest og dreier senere på dagen til vest og nordvest.

Årsaken er et lite lavtrykk utenfor kysten av Midt-Norge.

Værendringen gir en ny runde med litt snø med de største nedbørmengdene først på dagen.

15 graders temperaturøkning

Temperaturen fortsetter å stige ut over dagen onsdag. På de mildeste stedene kan det bli fire-fem plussgrader tidlig på ettermiddagen.

Totalt temperaturstigning fra tirsdag morgen til midt på dagen onsdag blir rundt 15 grader med muligheter for enda større temperaturlkning i indre strøk.

Ny runde med godvær

Værendringen betyr ikke at det er slutt på godværet. Det er bare snakk om en kortere godværspause. Fra og med torsdag ettermiddag blir det lettere skydekke og perioder med sol.

Mot slutten av uka forsterker høytrykket seg over Nord-Skandinavia. Det gir en ny periode med flere dager på rad med opphold og en god del sol. Det er sol i varslene i fire av de sju neste dagene.

Betydelig kaldere på søndag

Samtidig blir det kaldere igjen fra torsdag. I helgen kommer det et betydelig temperaturfall.

På det kaldeste søndag kan det ikke uteukkes temperaturer nærmere 15 minusgrader i lavlandet og i underkant av 30 grader i indre strøk. Enkelte steder vil temperaturen ligge tett opp til vinterens laveste målinger.

Store temperatursvingninger første del av neste uke

Første del av neste uke preges av store temperatursvigninger hvor temperaturen først øker kraftig, særlig om natten, mandag og tirsdag, før det igjen blir kaldere om natten igjen på onsdag.

Temperaturen går like fort opp igjen over helgen med en kraftig temperaturøkning , særlig om natten, på mandag.

Første del av neste uke blir det fortsatt oppholdsvær og noe sol. Deretter blir det et nytt værskifte med overgang til skyet vær og nedbør de fleste dager.

Snørik innledning av mars

Det aller meste av nedbøren kommer som snø. Prognosene viser totalt mellom 25 og 45 centmeter snø. Vær imidlertid oppmerksom på at varsler så langt fram i tid er meget usikre.

15 dagersvarselet

Mandag 19. februar: Østlig og sørøstlig , opp i frisk bris utsatte steder. I grensetraktene skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, ellers for det meste pent vær. - 12 til + 1 grad/ indre strøk - 14 til - 3 grader.

Tirsdag 20. februar: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling i ytre Namdalen. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen tilskyende, om kveld litt snø sør for Trondheimsfjorden. - 12 til 0 grader/ indre strøk - 15 til - 4 grader.

Onsdag 21. februar: Sørlig eller sørvestlig bris, på kysten kuling, om formiddagen dreiende vestlig og nordvestlig. Snø. Betydelig mildere, særlig om natten. - 6 til + 5 grader/ indre strøk - 8 til + 1 grad.

Torsdag 22. februar: Vestlig vind, opp i liten kuling, minkende. Sluddbyger og snøbyger. Fra om ettermiddagen sørlig og sørøstlig bris. Opphold og til dels pent vær, først sør for Trondheimsfjorden. - 7 til + 4 grader/ indre strøk - 12 til - 1 grad.

Fredag 23. februar: Sørøstlig vind. Skyet. - 8 til + 3 grader/ indre strøk - 11 til - 3 grader.

Lørdag 24. februar: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 4 grader/ indre strøk - 11 til - 3 grader.

Søndag 25. februar: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kaldere, særlig om natten. - 14 til + 2 grader/ indre strøk - 12 til - 4 grader.

Mandag 26. februar: Sør-sørvestlig vind. Skyet. Betydelig mildere, særlig om natten. - 7 til + 4 grader/ indre strøk - 12 til - 2 grader.

Tirsdag 27. februar: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 4 grader/ indre strøk - 7 til 0 grader.

Onsdag 28. februar: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 7 til + 2 grader/ indre strøk - 6 til - 1 grad.

Torsdag 1. mars: Perioder med snø. - 6 til + 2 grader/ indre strøk - 15 til - 6 grader.

Fredag 2. mars: For det meste skyet. Litt snø. - 5 til + 1 grad/ indre strøk - 16 til - 12 grader.

Lørdag 3. mars: Skyet. - 6 til + 1 grad/ indre strøk - 17 til - 13 grader

Søndag 4. mars: For det meste skyet. Litt snø. - 6 til + 2 grader/ indre strøk - 18 til - 14 grader.

Mandag 5. mars: Skyet. Snø om ettermiddagen. Kaldere. - 10 til - 1 grad/ indre strøk - 19 til - 14 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

