Varsler flere timer med tett snøvær i Trøndelag onsdag

Saken oppdateres.

- Nedbøren kommer med en front vestfra, forteller vakthavende meteorolog Halldis Berge ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Det kan komme litt snø nord for Trondheimsfjorden allerede i kveld, men da er det bare snakk om små mengder.

- Modellene viser at det vil begynne å snø sent natt til onsdag. De største snømengdene kommer fra om morgenen og utover formiddagen, sier Berge.

10 til 20 centimeter snø

- Hvor store mengder kan det være snakk om?

- Prognosene viser at det vil snø tett, så jeg vil ikke utelukke opp mot 20 centmeter på det meste. Andre steder får 10 til 15 centimeter, sier Bergensmeteorologen.

Det vil snø over det meste av landsdelen onsdag, men i Namdalen blir det ingen snø før på torsdag.

Snøbyger også torsdag og fredag

- Snøværet tar slutt i løpet av ettermiddagen. Deretter kan det komme enkelte snøbyger. Også på torsdag kan det komme noen snøbyger, og det samme gjelder fredagen, men da blir det perioder emd snø vesentlig nord for Trondheimsfjorden, sier Berge.

På kysten kommer nedbøren som sludd eller regn.

Oppklarning og pent vær torsdag ettermiddag

Torsdag ettermiddag klarner det opp igjen og godværet kommer tilbake.

Høytrykk gir knallvær flere dager på rad

Årsaken er et høytrykk over Nord-Skandinavia som styrker seg utover i uka.

Oppdaterte prognoser for resten av uka viser skyet vær fredag, delvis skyet og perioder med sol lørdag og knallvær på søndag.

Det fantastiske solværet fortsetter over helgen med tre dager på rad med praktfullt vintervær.

Kaldere fra lørdag

Samtidig blir det kaldere. Varslene viser kaldere vær fra og med lørdag med temperaturer rundt ti minusgrader i lavlandet og 20 grader i indre strøk.

Over helgen kan det ventes nærmere 15 kuldegrader i lavlandet og nær - 30-tallet i indre strøk.

Mer snø neste helg

Også torsdag og fredag er det ventet en god del sol, mens prognosene for den første marshelgen viser snø begge dager.

Totalt kan det komme mellom 15 og 30 centimeter.

Også prognosen for den siste dagen i varselet viser litt snø.

15 dagersvarselet

Tirsdag 20. februar: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling i ytre Namdalen. Stort sett pent vær. Fra om formiddagen tilskyende sør for Trondheimsfjorden, om ettermiddagen også i nord. Fra sent om ettermiddagen litt snø nord for Trondheimsfjorden. - 8 til - 1 grad/ indre strøk - 10 til - 3 grader.

Onsdag 21. februar: Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Etter hvert snø, fra om ettermiddagen enkelte snøbyger. I Namdalen sørøstlig frisk bris utsatte steder og stort sett oppholdsvær. Uendret temperatur om natten, betydelig mildere på dagtid . - 8 til + 5 grader/ indre strøk - 10 til - 1 grad.

Torsdag 22. februar: Vestlig vind, opp i liten kuling, minkende. Sluddbyger og snøbyger. Fra om ettermiddagen sørlig og sørøstlig bris. Opphold og til dels pent vær, først sør for Trondheimsfjorden. - 7 til + 4 grader/indre strøk - 10 til 0 grader.

Fredag 23. februar: Bris av skiftende retning. For det meste skyet. Perioder med snø, vesentleg nord for Trondheimsfjorden.- 5 til + 4 grader/ indre strøk - 10 til - 1 grad.

Lørdag 24. februar: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur.- 9 til + 4 grader/ indre strøk - 12 til- 4 grader.

Søndag 25. februar: Sørøstlig bris. Pent vær. Kaldere, særlig på dagtid. - 11 til 0 grader/ indre strøk - 16 til - 6 grader.

Mandag 26. februar: Øst-nordøstlig bris. Pent vær. - 12 til - 2 grader/ indre strøk - 17 til - 4 grader.

Tirsdag 27. februar: Øst-sørøstlig vind. Pent vær. - 13 til - 3 grader/indre strøk - 18 til - 9 grader.

Onsdag 28. februar: Øst-sørøstlig bris. Pent vær. - 14 til - 3 grader/ indre strøk - 18 til - 6 grader.

Torsdag 1. mars: Nordøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 12 til - 3 grader/indre strøk - 16 til -9 grader.

Fredag 2. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Lange perioder med sol. Stigende temperatur. - 8 til 0 grader/indre strøk - 22 til - 12 grader.

Lørdag 3. mars: Litt snø om ettermiddagen. Stigende temperatur, særlig om natten. - 5 til + 1 grad/ indre strøk - 22 til - 13 grader.

Søndag 4. mars: Snø. - 5 til + 2 grader/ indre strøk - 23 til - 14 grader.

Mandag 5. mars: For det meste skyet. Litt sol. - 4 til + 3 grader/ indre strøk - 24 til - 14 grader.

Tirsdag 6. mars: Litt snø om morgenen. Kaldere. - 7 til 0 grader/ indre strøk - 19 til - 8 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

