Snø og sol resten av vinterferien i Trøndelag

Blir du irritert over at «alle» andre har ei uke med vinterferie?

Denne hendelsen over Nordpolen i helgen gir et betydelig værskifte i Norge neste uke

Saken oppdateres.

Prognosene fra Meteorologisk institutt viser at det er områdene nord for Trondheimsfjorden som får mest snø, men også i sør blir det perioder med bygevær.

10 - 20 centimeter snø fra lørdag til søndag

Det største snøfallet kommer fra lørdag kveld og til søndag ettermiddag. Da viser varslene mellom 10 og 20 centimeter snø.

Gradvis kaldere fra fredag

Det blir gradvis synkende temperaturer fra fredag, først om natten, over helgen også på dagtid. Da blir det under - 10 grader om nettene i lavlandet flere dager på rad, mens det i indre strøk kan bli temperaturer på mellom 20 og 30 minusgrader.

Kan bli vinterens laveste temperatur neste uke

Det kan ikke utelukkes at enkelte steder i landsdelen vil registrere vinterens laveste temperaturer i neste uke.

Årsaken er et kraftig blokkerende høytrykk over Skandinavia. Dette gir en værsituasjon med masse sol og lite skyer om natten. I tilegg er det meget lite vind og snø på bakken de fleste steder, alle værkomponenter som betyr meget lave temperaturer.

Den kaldeste perioden ser ut til å vare fra mandag til lørdag i neste uke.

To knallværsdager først i neste uke, deretter skyet og litt snø

Det blir to dager på rad med ekstra fint vær over helgen. Fra midt i neste uke blir det mer skyet vær og litt snø enkelte dager.

Totalt kan det komme mellom fem og ti centimeter snø de seks siste dagene av langtidsperioden.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 1. mars er usikre):

Torsdag 22. februar: Skiftende bris, av og til frisk bris, fra om ettermiddag sørvestlig bris. Noen sluddbyger og snøbyger, fra om ettermiddagen lite nedbør sør for Trondheimsfjorden. - 3 til + 5 grader.

Fredag 23. februar: Sørvestlig bris, frisk bris på kysten sør for Trondheimsfjorden, sørøstlig vind, liten kuling utsatte steder nord for Trondheimsfjorden. For det meste skyet. Perioder med snø, lite nedbør sør for Trondheimsfjorden. Kaldere, særlig om natten. - 6 til + 4 grader.

Lørdag 24. februar: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, utover dagen minkende vind. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, om kveld snø nord for Trondheimsfjorden. - 5 til + 3 grader.

Søndag 25. februar: Sørlig vind. Snø. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 9 til + 3 grader.

Mandag 26. februar: Østlig bris. Pent vær. Kaldere. - 13 til - 2 grader.

Tirsdag 27. februar: Øst-sørøstlig bris. Pent vær. Kaldere, særlig på dagtid. - 15 til - 5 grader.

Onsdag 28. februar: Sørvestlig vind. Skyet. - 15 til - 5 grader.

Torsdag 1. mars: Vest-sørvestlig vind.Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Stigende temperatur. - 11 til 0 grader.

Fredag 2. mars: Sør-sørvestlig vind. Skyet. - 12 til - - 1 grad.

Lørdag 3. mars: Litt snø om morgenen. Skyet. - 11 til - 2 grader.

Søndag 4. mars: For det meste skyet. Litt sol. Stigende temperatur. - 7 til + 1 grad.

Mandag 5. mars: Litt snø om morgenen. For det meste skyet. - 6 til + 1 grad.

Tirsdag 6. mars: Litt snø om morgenen. Skyet. - 6 til + 1 grad.

Onsdag 7. mars: For det meste skyet. Litt snø. - 4 til + 2 grader.

Torsdag 8. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 8 til + 1 grad.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

