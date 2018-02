Prognosene viser kaldeste senvinterperiode siden 1958

Hun har bodd i Norge i 18 år - nå må hun reise til Afrika for å søke om å få være her videre

Prognosene viser temperaturer ned i 17-18 minusgrader i lavlandet og rundt 35 kuldegrader i indre strøk minst tre netter på rad. Varslene viser i alt sju dager på rad under - 10 grader i lavlandet.

17-18 minusgrader i lavlandet så sent på vinteren er svært uvanlig. Dersom prognosene stemmer, vil det bli den kaldeste perioden på denne tiden av året på 60 år.

Tre netter på rad under - 20 grader i mars 1958

I 1958 ble det målt tre netter på rad med temperaturer under - 20,0 grader fra 11. til 13. mars på Voll i Trondheim.

Fra 1958 og fram til i år har det bare vært målt under - 17 grader i Trondheim i månedsskiftet februar/mars og senere i mars bare fire ganger,begge ganger en enkelt natt. Siste gang var - 17.5 grader 6. mars 2006.

Enda kaldere fra tirsdag

Varslene viser at det blir gradvis kaldere ut over i uka med de absolutt kaldeste nettene natt til onsdag, torsdag og fredag.

Høytrykk over Nord-Skandinavia

- Det kalde været skyldes et høytrykk over Nord-Skandinavia som sender kalde luftmasser inn over Norge og Europa, forklarer vakthavende meteorolog Lars Andeas Selberg ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Stigende temperatur fra fredag

Fra helgen blir det gradvis mindre kaldt, men temperaturen om natten bil fortsatt ligge under - 10 grader i lavlandet og under - 20 grader i indre strøk.

På dagtid vil det bli rundt fem minusgrader på det mildeste.

Kulden kan bli langvarig

Basert på 14 dagersvarslene på blant annet Storm og amerikanske Accu Weather, må Trøndelag belage seg på at kulden vil bli langvarig.

Dagens 15 dagersvarsel viser kuldegrader hver natt. Det kan bli litt mindre kaldt enkelte netter, men datamodellene viser at kulden fortsetter å komme tilbake etter et lite opphold.

En slik temperaturutvikling er i tråd med tidligere kaldluftsutbrudd forårsaket av en brå stratosfærisk oppvarming. Virkningen av en slik hendelse kan holde seg i flere uker framover.

Månedsprognoser fra Accu Weather viser frost samtlige netter i mars, noe som ikke har forekommet i Trondheim siden 1969.

Praktfullt vær i fire dager, så mer skyet

Varslene for de neste dagene viser praktfult vær de neste fire dagene med sol fra nesten skyfri himmel.

Fra fredag blir det mer skyet vær.

To dager med nedbør på 15 dager

Bortsett fra litt snø neste lørdag og den siste dagen i langtidsperioden, er det ingen nedbør i varslene i hele 15 dagersperioden.

Langtidsperioden blir avsluttet med to solfylte dager, og betydelig kaldere igjen fra 12. mars.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 5. mars er usikre):

Mandag 26. februar: Østlig bris, frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling. For det meste pent vær. - 15 til - 3 grader/ indre strøk - 24 til - 9 grader.

Tirsdag 27. februar: Østlig og sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. I grensetraktene mot Sverige for det meste skyet, ellers stort sett pent vær. Kaldere. - 18 til - 6 grader/ indre strøk - 25 til - 12 grader.

Onsdag 28. februar: Østlig bris, stiv kuling utsatte steder, om kvelden minkende til sørøstlig frisk bris. Opphold og til dels pent vær. - 18 til - 6 grader/ indre strøk - 27 til - 14 grader.

Torsdag 1. mars: Østlig og sørøstlig bris. For det meste oppholdsvær. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 17 til - 3 grader/ indre strøk - 26 til - 13 grader.

Fredag 2. mars: Sør-sørøstlig vind. Skyet. Stigende temperatur, særlig om natten. - 13 til - 2 grader/ indre strøk - 21 til - 9 grader.

Lørdag 3. mars: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 14 til - 2 grader/ indre strøk - 18 til - 8 grader.

Søndag 4. mars: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 12 til - 2 grader/ indre strøk - 17 til - 6 grader.

Mandag 5. mars: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Stigende temperatur, særlig på dagtid. - 11 til + 1 grad/ indre strøk - 17 til - 7 grader.

Tirsdag 6. mars: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 10 til + 1 grad/ indre strøk - 14 til -7 grader.

Onsdag 7. mars: Sørøstlig bris. Skyet. - 9 til + 3 grader/ indre strøk - 13 til - 7 grader.

Torsdag 8. mars: Overskyet. Stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. - 6 til + 2 grader/ indre strøk - 21 til - 9 grader.

Fredag 9. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 3 grader/ indre strøk - 18 til - 14 grader.

Lørdag 10. mars: Skyet. Litt snø. - 6 til + 2 grader/ indre strøk - 18 til - 14 grader.

Søndag 11. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Stigende temperatur, særlig om natten. - 2 til + 3 grader/ indre strøk - 18 til - 14 grader.

Mandag 12.mars: Litt snø og sludd. Kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 5 til + 4 grader / indre strøk - 16 til - 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

