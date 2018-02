Nå kommer de aller kaldeste nettene av kuldebølgen

Her får Bendtner en telefon under RBK-treningen: - Det er ikke vanlig

Saken oppdateres.

I lavlandet vil trolig gradestokken vise mellom 16 og 18 minusgrader mange steder.

Fire netter på rad under - 16 grader fra onsdag

Oppdaterte varsler tirsdag formiddag, viser at Trøndelag fra natt til onsdag går inn i den aller kaldeste perioden av kuldebølgen med fire netter på rad under - 16 grader i lavlandet og ned mot 35 kuldegrader i indre strøk.

Dersom prognosene stemmer, blir de neste fire nettene den kaldeste perioden i Trøndelag så sent på vinteren på 60 år.

Lengter du etter vår og stigende temperaturer, må du smøre deg med tålmodighet. Ferske prognoser viser at kuldebølgen vil vare i minst ti dager til.

Kaldt neste ti dager

For selv om det blir høyere temperatur fra lørdag, betyr ikke det at kulden slipper taket. Progosene viser elleve-tolv minusgrader i lavlandet hver natt fra lørdag og til midt i neste uke.

Norge ligger akkurat nå i en sone med ekstra kald luft fra Sibir. Et blokkerende høytrykk over Skandinavia holder alle lavtrykk borte fra kysten og sørger for at kuldebølgen fortsetter i lang tid framover.

Betydelig stigende temperatur fra neste fredag

Ikke før fredag er det håp om første natt med bare ensifret antall minusgrader i lavlandet. Da stiger temperaturen betydelig, særlig om natten.

Ti netter på rad under - 10 grader

Dersom varslene stemmer, vil det bli den lengste sammenhengende perioden med så kalde netter så sent på vinteren siden det ble registrert elleve netter på rad under - 10 grader i mars 1958.

Plussgrader på dagtid neste helg

Neste fredag viser varslene stigende temperaturer med plussgrader på dagtid gjennom hele neste helg.

Skyet fra lørdag

Etter tre helt praktfulle dager onsdag, torsdag og fredag, får landsdelen en langt mer skyet værtype fra lørdag, noe som også gjør at det blir mindre kaldt enn tidligere i uka.

Med unntak av noen solperioder søndag og tirsdag, blir Trøndelag preget av gråvær nesten fram til neste helg.

Skiftende vær siste del av perioden

Siste del av langtidsperioden blir det skiftende vær med både sol, noe snø og skyet oppholdsvær. Prognosene viser 10 til 20 centimeter snø fra lørdag til mandag den andre helgen i mars.

15 dagersperioden

Her er varslene for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 6. mars er usikre):

Tirsdag 27. februar: Østlig og sørøstlig bris, liten og til dels stiv kuling utsatte steder. I grensetraktene mot Sverige for det meste skyet, ellers stort sett pent vær. - 17 til - 5 grader/ indre strøk - 26 til - 14 grader

Onsdag 28. februar: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Opphold og til dels pent vær. Litt kaldere. - 18 til - 6 grader/ indre strøk - 28 til - 14 grader.

Torsdag 1. mars: Sørøstlig bris, av og til frisk bris utsatte steder nord for Trondheimsfjorden. Pent vær. Stigende temperatur, særlig på dagtid. - 16 til - 3 grader/ indre strøk - 28 til - 10 grader.

Fredag 2. mars: Skiftende eller sørøstlig bris. Stort sett pent vær. - 16 til - 4 grader/ indre strøk - 25 til - 11 grader.

Lørdag 3. mars: Øst-sørøstlig vind. Skyet. Stigende temperatur, særlig om natten. - 12 til - 2 grader/ indre strøk - 19 til - 8 grader.

Søndag 4. mars: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 12 til - 2 grader/ indre strøk - 19 til - 8 grader.

Mandag 5. mars: Sørøstlig vind. Skyet. - 12 til - 3 grader/ indre strøk - 17 til - 8 grader.

Tirsdag 6. mars: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 12 til - 1 grad/ indre strøk - 16 til - 8 grader.

Onsdag 7. mars: Sørøstlig vind. Skyet. - 11 til 0 grader/ indre strøk - 15 til - 8 grader.

Torsdag 8. mars: Sør-sørøstlig bris. Skyet. - 10 til -1 grad/ indre strøk - 15 til - 8 grader.

Fredag 9. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig stigende temperatur, særlig om natten. - 4 til + 4 grader/ indre strøk - 21 til - 7 grader.

Lørdag 10. mars: For det meste skyet. Snøbyger om ettermiddagen. - 5 til + 4 grader/ indre strøk - 20 til - 11 grader.

Søndag 11. mars: Skyet. - 4 til + 4 grader/ indre strøk - 13 til - 8 grader.

Mandag 12. mars: Snø og sludd om morgenen. Mildere, særlig om natten. 0 - 5 grader/ indre strøk - 14 til - 7 grader.

Tirsdag 13. mars: Skyet. Litt kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 2 til + 6 grader/ indre strøk - 13 til - 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

