Ingen spor av vår i varslene for Trøndelag fram til påske

Saken oppdateres.

Den aller verste kulden etter kaldluftsutbruddet fra Sibir i slutten av februar er over, men kulden biter seg fortsatt godt fast i landsdelen.

Dagens 15 dagersvarsel, som går fram til 19. mars, viser minusgrader om natten i lavlandet hver eneste natt.

Flere grader kaldere enn normalt

Marsprognosen fra amerikanske Climate Prediction Center viser at middeltemperaturen over store deler av landet vil ligge mellom to og tre grader under det normale og lengst sør i landet mellom tre og fire grader under normalen.

20-25 minusgrader i indre strøk

På det kaldeste kan det bli ti-elleve minusgrader i lavlandet og mellom 20 og 25 minusgrader i indre strøk.

De to kaldeste nettene kommer først i denne uken, men det vil fortsatt holde seg mellom fem og åtte minusrader om natten i lavlandet og rundt 15 kuldegrader i indre strøk.

Plussgrader på dagtid fra midt i uka

Også på dagtid blir det merkbart stigende temperaturer fra midt i uka, men det blir aldri høyere temperatur enn fire-fem grader de mildeste stedene.

Mildere netter fra neste uke

Fra neste uke blir det mildere om nettene, men det vil fortsatt bli kuldegrader både i lavlandet og i indre strøk.

Månedsprognosen fra amerikanske Accu Weather viser en dag med mulighet for over fem grader i landsdelen i mars. Langfredag (30. mars) kan gradestokken viser fem-seks plussgrader enkelte steder.

Historisk marskulde

Dersom prognosene stemmer, går vi mot en historisk kald mars i Trøndelag. I Trondheim må vi tilbake til 1969 for å finne en marsmåned med frost hver eneste natt. Siden 1885 har det vært totalt sju år med 31 frostnetter i mars: 1888, 1897. 1909. 1940, 1958, 1962 og 1969.

Opphold og skyet vær de neste dagene

Med unntak av litt snø i grensetraktene mot Sverige mandag og tirsdag, blir hele den første uka preget av opphold.

Både mandag og tirsdag blir det brukbare perioder med sol, mens det blir mer skyet vær resten av uka.

Både sol og nedbør siste del av langtidsperioden

Gråværet fortsetter over helgen. Siste del av 15 dagersvarselet er preget av skiftende vær med både sol og med litt nedbør. Totalt er det mellom fem og ti centimeter med snø i varslene de fem siste dagene.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 12. mars er usikre):

Mandag 5. mars: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Skyet og litt snø i grensetraktene, ellers opphod og til dels pent vær. - 11 til + 2 grader.

Tirsdag 6. mars: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Til dels pent vær. Mer skyet og mulighet for litt snø i grensetraktene mot Sverige. - 10 til + 2 grader.

Onsdag 7. mars: Skiftende bris, sørøstlig frisk bris utsatte steder nord for Trondheimsfjorden. Skyet. Oppholdsvær. - 8 til + 3 grader.

Torsdag 8. mars: Bris mellom nordøst og sørøst, perioder med frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær.- 6 til + 3 grader.

Fredag 9. mars: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 6 til + 2 grader.

Lørdag 10. mars: Sør-sørøstlig bris. Skyet. - 7 til + 3 grader.

Søndag 11. mars: Øst-sørøstlig bris. Skyet. - 7 til + 4 grader.

Mandag 12. mars: Øst-sørøstlig bris. Skyet. Stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 4 til + 4 grader.

Tirsdag 13. mars: Sørlig bris. Skyet. - 4 til + 4 grader.

Onsdag 14. mars: Sørøstlig vind. Skyet. - 5 til + 4 grader.

Torsdag 15. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 5 grader.

Fredag 16. mars: For det meste skyet. Litt sol. - 3 til + 5 grader.

Lørdag 17. mars: Litt hagl om morgenen. - 4 til + 5 grader.

Søndag 18. mars: Snø og regn. - 2 til + 5 grader.

Mandag 19. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 6 til + 3 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

