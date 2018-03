Svalbard varmere enn Trondheim hittil i år

Fatima Almanea (Ap): - Det er for tidlig å ønske Giske tilbake i et slikt verv nå

The kvinner takes it all!

The kvinner takes it all!

Saken oppdateres.

Hvis du synes det har vært smått med milde dager i 2018 i Trondheim, har du helt rett.

LES OGSÅ: Ingen spor av vår i varslene for Trøndelag fram til påske

LES OGSÅ: Kuldebølgen i Trøndelag varer i minst en uke til

Høyeste temperatur i Trondheim: 5,3 grader

Statistikken viser at høyeste temperatur på Voll i Trondheim pr. 7 mars er 5,3 grader, målt natt til 25. januar.

LES OGSÅ: Målte tredje natt på rad under - 30 grader i Trøndelag

Varmere på Svalbard og Jan Mayen

Både Jan Mayen og tre steder på Svalbard har målt en høyere maksimumstemperatur så langt i år.

* Adventdalen 6.1 grader 13. januar

* Svalbard Lufthavn 6,0 grader 13. januar

* Jan Mayen 5,8 grader 6. februar

* Sveagruva 5,5 grader 13. januar

LES OGSÅ: Mann lå ute og sov i 23 minus

Tre timer over 5,0 grader

Etter 66 dager av 2018 har målestasjonen på Voll i Trondheim, registrert temperaturer over 5,0 grader i totalt tre timer, fra midnatt til klokken 01 25. januar (høyeste temperatur 5,3 grader) og fra klokken 14 til klokken 16 9. februar (høyeste temperatur 5,2 grader).

Kommentar: «16 minus er ikke ordentlig vinter»

Ikke skjedd siden 1970

At det er ikke er målt en høyere maksimumstemperatur pr. 7 mars enn 5,3 grader, er meget sjeldent. Noe lignende har ikke skjedd i Trondheim siden 1970.

For 48 år siden var høyeste temperatur pr. 7. mars 3,8 grader. Ikke før 17. mars ble det målt en enda høyere temperatur. Da viste gradestokken 6,1 grader.

LES OGSÅ: Strømprisen i Midt-Norge steg 92 prosent på ett døgn

LES OGSÅ: Slettet rekord i høyt lufttrykk i Trondheim fra 1962

Bare seks år lavere temperatur pr. 7. mars

Siden temperaturmålingene begynte i Trondheim på 1800-tallet, er det bare seks år hvor maksimumstemperaturen pr. 7. mars har vært lavere enn i år.

Rekorden ble satt i 1900. Da var høyeste temperatur pr. 7. mars 3,4 grader målt 21. januar og 4. mars.

Andre år med enda lavere maksiumstemperatur enn i år på samme tid av året er 1888 (5,2 grader), 1892 (4,7 grader), 1895 (3,8 grader) 1928 (4,9 grader) og 1970 (3,8 grader).

LES OGSÅ: Trondheim hadde mest sol av de norske storbyene i februar

LES OGSÅ: Slettet kulderekord fra 1947

Kan bli sju grader neste fredag

Prognosene for resten av mars, viser at temperaturen i Trondheim kan komme over 5,3 grader en dag de neste to ukene.

Neste fredag viser prognosene til Storm 7 grader i Trondheim.

LES OGSÅ: Laveste marstemperatur i Trondheim på 117 år

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 800 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter