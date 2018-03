Det blir en iskald serieåpning lørdag kveld på Ranheim

Da har det trådløse bestemt seg for å gå til streik

Saken oppdateres.

De ferskeste prognosene fra Meteorologisk institutt viser fire minusgrader ved kampstart. I virkeligheten vil det kjennes enda litt kaldere.

Timevarselet for klokken 19, ved kampstart for 2. omgang, viser en følt temperatur på - 6 grader. Årsaken er en svak vestlig vind på 2 meter i sekundet som får det til å kjennes ekstra kaldt ut.

Ifølge Meteorologisk institutt er det varslet litt snø i Trøndelag også på lørdag, men varselet viser at snøen for det meste vil komme i indre strøk.

Prognosene for Ranheim viser skyet oppholdsvær under hele kampen.

Snø i Sarpsborg søndag kveld

Like heldig er ikke Rosenborg som skal til Sarpsborg i serieåpningen. De ferskeste prognosene viser snø under hele kampen. Timevarslene viser totalt to-tre centimeter i løpet av kampen, nok til at det kan bli vanskelige spilleforhold.

Ved kampstart viser gradestokken - 1 grad, men øst-nordøstlig bris på 5 meter i sekunder gir en følt tempertur på - 6 grader.

Værprognoser for øvrige kamper i Eliteserien

Molde - Sandefjord søndag kl. 18: Skyet. Lett nordøstlig bris 4 m/s. + 3 grader. Følt temperatur: - 1 grad.

Strømsgodet - Stabæk søndag kl. 18: Snø. Svak nordøstlig vind 3 m/s. - 1 grad. Følt temperatur: - 4 grader.

Start - Tromsø søndag kl. 18: Kraftig snø. Laber nordøstlig bris 7 m/s. 0 grader. Følt temperatur: - 6 grader.

Odd - Haugesund søndag k. 18: Snø. Svak nordøstlig vind 3 m/s. 0 grader. Følt temperatur: - 6 grader.

Bodø/Glimt - Lillestrøm søndag kl. 18: Klarvær. Lett sørvestlig bris 4 m/s. - 1 grad. Følt temperatur: - 5 grader.

Kristiansund - Vålerenga mandag kl. 19: Skyet oppholdsvær. Svak nordlig vind 3 m/s. + 3 grader. Følt temperatur: 0 grader.

Like kaldt neste lørdag

Normalt skulle man tro at Rosenborgs første hjemmekamp, som spilles mot Kristiansund neste lørdag, ville få en mer behagelig temperatur. Skal man dømme etter dagens oppdaterte langtidsvarsel er kke det tifelle.

Klokken 19 (kampen begynner klokken 18) viser prognosen skyet oppholdsvær, svak øst-nordøstlig vind 3 m/s og 0 grader. Den følte temperaturen er - 4 grader.

Alle værdata: Meteorogisk institutt

