Nytt kaldluftsutbrudd fra Sibir får temperaturen til å stupe fra onsdag kveld

Et nytt kaldluftsutbrudd fra Sibir gir et betydelig temperaturfall i løpet av kvelden. Det blir et tosifret antall minusgrader over store deler av Trøndelag onsdag kveld og natt til torsdag. Senere i uken kan det bli 11-12 minusgrader om natten på det kaldeste. I indre strøk blir det mellom 20 og 25 kuldegrader.

Kaldluftsutbruddet skyldes værhendelse over Nordpolen

Den langvarige vårkulden er et direkte resultat av en værhendelse i stratosfæren over Nordpolen i begynnelsen av februar. Hendelsen, som kalles brå statosfærisk oppvarming, fører til utbrudd av kald luft over deler av den nordlige halvkule.

Årsaken er at den stratosfæriske oppvarming svekker polarvirvelen, området med ekstra kalde luftmasser i Arktis. I februar ble polarvirvelen splittet i to, noe som gir en ekstra sterk kuldeeffekt.

Virkningen av en brå stratosfærisk oppvarming kan holde seg i inntil to måneder. Det vises tydelig på temperaturene.

Hittil i mars ligger gjennomsnittstemperaturen i Trøndelag for måneden mellom 3,1 og 6,9 grader under det normale.

Kortvarig kaldluftsutbrudd

Den gode nyheten for alle som kan tenke seg mer behagelige vårtemperaturer, er at det nye kaldluftsutbruddet blir kortvarig.

Prognosene viser at kulden varer i tre netter. Fra lørdag stiger temperaturen igjen.

Årsaken er at høytrykket over Skandinavia flytter seg sørvestover, noe som påvirker temperaturene og værsituasjonen i landsdelen.

Pålandsvind for første gang på mange uker

For første gang på mange uker får Trøndelag pålandsvind. Samtidig kommer det fuktige luftmasser nordvestfra.

Fordi luftmassene fortsatt er kjølige, en god del av nedbøren falle som snø og sludd, men det blir også perioder med regn.

Betydelig snøfall fra søndag til tirsdag

Oppdaterte varsler viser et betydelig snøfall i Trøndelag fra natt til søndag og fram til kveld. Prognosene viser at det blir nedbør store deler av søndag, mandag og tirsdag.

Prognosene viser det meste av nedbøren vil komme som sludd og regn, men bare små endringer i temperaturen vil føre til at mengden snø øker betydelig.

Fra 300-400 meter vil trolig all nedbøren komme som snø, men også helt ned i 100-200 meter kan det bli et betydelig snøfall.

Ndbørprognosene viser mellom 35 og 70 millimeter nedbør. På de stedene hvor nedbøren kommer som snø, betyr det mellom 35 og 70 centimeter snø.

Gråvær fram til påske

Etter at nedbøren tar slutt tirsdag morgen, blir det flere dager på rad med overskyet vær. Den aller verste nattekulden har da gitt seg, men det vil fortsatt forekomme netter hvor gradestokken viser seks-sju minusgrader i lavlandet og rundt 15 kuldegrader i indre strøk.

Solrik påskestart

De første prognosene for påskeværet i Trøndelag er forholdsvis lovende. Det blir opphold, stigende temperaturer og en del sol. Det beste været ser ut tl å bli palmehelgen og onsdag i den stille uke.

Selv om temperaturen stiger, blir det fortsatt ingen varme av betydning. På de mildeste stedene kan det bli seks-sju grader enkelte dager med tirsdag i den stille uke som den mildeste dagen.

Vær imidlertid oppmerksom på at prognoser så langt fram i tid er meget usikre, og varslene kan endres betydelig fram til påsken.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 21. mars er usikre):

Onsdag 14. mars: Nordøstlig bris, frisk bris på kysten. Etter hvert lettere skydekke og til dels pent vær. - 11 til + 4 grader.

Torsdag 15. mars: Østlig og sørøstlig bris, opp i liten kuling utsatte steder, ellers pent vær. - 11 til + 2 grader.

Fredag 16. mars: Overveiende sørøstlig bris, første del av dagen kuling utsatte steder. For det meste pent vær. - 12 til + 2 grader.

Lørdag 17. mars: Vestl-sørvestlig bris. Skyet. - 11 til + 3 grader.

Søndag 18. mars: Vest-nordvestlig bris. Sludd. Betydelig mildere, særlig om natten . - 1 til + 5 grader.

Mandag 19. mars: Vest-nordvestlig bris. Regn. - 1 til + 6 grader.

Tirsdag 20. mars: Vest-nordvestlig bris. Sludd. Kaldere, særlig om natten. - 4 til + 4 grader.

Onsdag 21. mars: Vestlig vind. Skyet. - 6 til + 6 grader.

Torsdag 22 .mars: Øst-sørøstlig vind. Skyet. - 7 til + 5 grader.

Fredag 23. mars: Nordvestlig vind. Skyet. - 7 til + 6 grader.

Lørdag 24.mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. - 4 til + 4 grader.

Søndag 25. mars (Palmesøndag): For det meste pent vær. - 5 til + 5 grader.

Mandag 26. mars: Overskyet. Mildere, særlig om natten. - 1 til + 6 grader.

Tirsdag 27. mars: Perioder med regn. 0 - 7 grader.

Onsdag 28. mars: Lettskyet, pent vær. Kaldere, særlig om natten. - 4 til + 6 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

