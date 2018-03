Varsler vinterens største snøfall i Trøndelag neste uke

Teknologitoppene med klart budskap: 2018 markerer starten på slutten for smarttelefonen

Saken oppdateres.

I helgen skjer det et betydelig værskifte. Lørdag er det endelig farvel til den strenge vinterkulden. Samtidig skyer det over og sola forsvinner. Deretter kommer nedbøren, først som regn, etterpå som snø og sludd, på lørdag vesentlig nord for Trondheimsfjorden.

Pålandsvind for første gang på flere uker

Årsaken til værskiftet er at høytrykket over Skandinavia som har gitt fire dager på rad med fantastisk vintervær trekker sørvestover.

Når høytrykket forsvinner, får landsdelen for første gang på flere uker pålandsvind. Fra lørdag ettermiddag blir det vestlig vind opp i liten kuling utsatte steder sør for Trondheimsfjorden og stiv kuling nord for Trondheimsfjorden, melder Meteorologisk institutt.

Stiv vestlig kuling søndag

Den sterke vestavinden fortsetter søndag med liten eller stiv kuling på kysten, om kvelden dreier vinden nordvest. Etter hvert kommer det nedbør som snø eller sludd, først nord for Trondheimsfjorden.

Nedbøren, som for det meste kommer som sludd og snø, fortsetter helt fram til torsdag.

30 - 60 centimeter snø søndag til torsdag

Prognosene viser mellom 30 og 60 millimeter nedbør. I områder hvor all nedbøren kommer som snø, betyr det mellom 30 og 60 centimeter snø.

De største nedbørmengdene kommer søndag. - Da kan det komme opp mot 25 - 35 millimeter nedbør totalt på 24 timer fra midnatt natt til søndag til midnatt natt til mandag. Nedbøren begynner som snø og sludd, og går etter hvert over til regn under 300-400 meter. Senere blir det sludd og snø igjen, forteller vakthavende meteorolog Steinar Skaret ved Meteorologisk institutt.

Også mandag og tirsdag vil varierende temperaturer gi både regn, sludd og snø. Mandag kommer vinden opp i stiv nordvestlig kuling på kysten.

Vanskelige kjøreforhold søndag

Nedbøren søndag vil gi vanskelige kjøreforhold. Da mange sluk er sperret av snø og is og bakken er frossen, vil store mengder nedbør som regn raskt føre til lokale vannansamlinger og oversvømmelser.

Dersom varslene om maksimale snømengder stemmer, vil snøværet fra søndag til torsdag være de største snømengdene som er kommet i landsdelen i vinter. Ångårdsvatnet i Storlidalen i Oppdal fikk rundt en halv meter snø fra 28. til 30. oktober og fra 2. til 6. februar.

Også i Trondheim kan det komme store snømengder. Prognosene varierer fra 25 til 50 centimeter fra søndag til torsdag.

15 grader mildere på åtte timer lørdag

Temperaturen stiger kraftig på lørdag, fra i underkant av ti minusgrader om morgenen til nærmere fem plussgrader bare åtte timer senere.

Også søndag kan det bli rundt fem grader de mildeste stedene, mens det blir litt kjøligere igjen fra mandag. Senere i uka kommer det en ny temperaturstigning, men det blir ikke mildere enn fem-seks grader de mildeste stedene.

Solperioder i seks av sju dager fra palmelørdag til langfredag

Dagens 15 dagersvarsel inneholder også varselet for de sju første dagene av påsken, til og med langfredag. Prognosene viser opphold og sol i seks av sju dager. Bare onsagen i den stille uke blir det skyet og litt nedbør.

De to fineste dagene ser ut til å bli onsdag i den stille uke samt langfredag. Da blir det delvis skyet og lange perioder med sol.

Påskeuka byr også på høye dagtemperaturer, opp i sju-åtte grader de mildeste stedene. Det blir fortsatt kuldegrader om natten, ned i fem-seks minusgrader i lavlandet og mellom 10 og 15 kuldegrader i indre strøk.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 23. mars er usikre):

Fredag 16. mars: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Pent vær. - 13 til + 1 grad.

Lørdag 17. mars: Sørlig bris, liten kuling på kysten, dreiende sørvest. Tilskyende. Fra om ettermiddagen vestlig vind, liten kuling utsatte steder, stiv kuling nord for Trondheimsfjorden. Litt snø, sludd eller regn på kysten. Nedbør vesentlig nord for Trondheimsfjorden. Stigende temperatur, særlig på dagtid. - 11 til + 6 grader.

Søndag 18. mars: Vestlig bris, på kysten liten eller stiv kuling, om kvelden dreiende nordvest. Skyet. Etter hvert snø eller sludd, først nord for Trondheimsfjorden. Betydelig mildere om natten, uendret dagtemperatur . - 2 til + 6 grader.

Mandag 19. mars: Nordvestlig vind, stiv kuling på kysten. Snøbyger. Mot kvelden noe mindre vind og avtagende bygeaktivitet. - 3 til + 4 grader.

Tirsdag 20. mars: Vestlig bris. Snø. - 2 til + 3 grader.

Onsdag 21. mars: Vestlig bris. Sludd. - 1 til + 5 grader.

Torsdag 22. mars: Vest-sørvestlig bris. Skyet. - 2 til + 6 grader.

Fredag 23. mars: Østlig vind. Skyet. - 2 til + 6 grader.

Lørdag 24. mars: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 7 grader.

Søndag 25. mars (Palmesøndag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Sørlig bris. . - 4 til + 7 grader.

Mandag 26. mars: For det meste skyet. Litt sol. - 3 til + 6 grader.

Tirsdag 27. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 7 grader.

Onsdag 28. mars: Litt regn om ettermiddagen. - 2 til + 8 grader.

Torsdag 29. mars (Skjærtorsdag): For det meste skyet. Litt sol. 0 - 7 grader.

Fredag 30. mars (Langfredag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kaldere, særlig om natten. - 6 til + 4 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

