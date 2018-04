To dager med snø og sludd i Trøndelag torsdag og fredag

Comeback for Wara i Frp – blir ny justisminister

Væretunnelen åpnet for trafikk igjen

Far og to barn funnet døde i Danmark

Vurderer strammere regler for å hindre hyblifisering

- Skremmende at folk bruker så lite tid på skattemeldingen

Vårvarmen slo til for fullt i Trøndelag

Saken oppdateres.

Etter en iskald avslutning av mars, får landsdelen en herlig smak av vårvarme på onsdag. På de varmeste steden kan gradestokken vise nærmere ti grader.

Dessverre er vårvarmen onsdag bare et blaff. De neste dagene biter vinteren seg fast i Trøndelag med sludd - og snøbyger torsdag og fredag, og ikke minst kuldegrader om natten, også i lavlandet. Også på dagtid blir det kaldere fra torsdag.

Kan komme 5 - 20 centimeter snø torsdag og fredag

- Prognosene våre viser mellom fem og 20 milllimeter nedbør. Med unntak av kysten, vil det aller meste komme som snø og sludd. Det er umulig å angi en helt nøyaktig snøgrense fordi temperaturen vil variere gjennom døgnet, men sjansen for at all nedbøren kommer som snø øker jo høyere opp man kommer.

På steder hvor alt kommer som snø kan det komme opptil 20 centimeter, sier vakthavende meterolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

LES OGSÅ: - Ingen grunn til å stresse med å legge om til sommerdekk

Oppholdsvær fra helgen

Etter to dager med bygevær, blir det oppholdsvær fra helgen Det blir skyet vær lørdag og perioder med sol søndag.

LES OGSÅ: Mest solrike mars på 42 år

Kuldegrader om natten til midt i neste uke

Prognosene viser at nattekulden ikke slipper taket før nærmere midten av april. Fra neste fredag og ut 15 dagersperioden blir det plussgrader døgnet rundt i lavlandet. I indre strøk vil nattekulden henge litt igjen ennå en stund.

LES OGSÅ: Laveste temperaturer i Trøndelag så sent i mars på 60 år

Opphold og en god del sol neste uke

Varslene for neste uke viser en stabil værtype med skyet og delvis skyet oppholdsvær, og enkelte dager med noe sol. Særlig mandagen og fredagen blr solrik.

LES OGSÅ: Vårvarmen slo til for fullt i Trøndelag

Både sol og regn neste helg

Neste helg blir det for det meste skyet vær lørdag og og litt regn og noe sol søndag. Det blir et tosifret antall plussgrader de varmeste stedene både lørdag og søndag.

15 dagersperioden blir avsluttet med gråvær og noe regn de siste dagene.

LES OGSÅ: Årets varmeste dag elleve steder i Trøndelag fredag

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 11. april er usikre):

Onsdag 4. april: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling nord for Trondheimsfjorden, fra sent i ettermiddag sørvestlig vind, opp i liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, perioder med spredt snø eller sludd, vesentlig i indre strøk. - 1 til + 9 grader

Torsdag 5. april: Bris av skiftende retning, fra om ettermiddagen frisk bris fra omkring nord, om kvelden liten kuling. Skyet. Perioder med snø og sludd, først på dagen stort sett oppholdsvær nord for Trondheimsfjorden. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 1 til + 5 grader.

Fredag 6. april: Vestlig og sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, om kvelden vestleg stiv kuling utsatte steder. Sluddbyger og snøbyger. - 3 til + 7 grader.

Lørdag 7. april: Sørøstlig vind. Skyet. - 2 til + 7 grader.

Søndag 8. april: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 7 grader.

Mandag 9. april: Nordvestlig vind. Pent vær. - 2 til + 8 grader.

Tirsdag 10. april: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 9 grader.

Onsdag 11. april: Nordøstlig vind. Skyet. - 2 til + 8 grader.

Torsdag 12. april: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 10 grader.

Fredag 13. april: Øst-sørøstlig vind. Pent vær. 0 - 11 grader.

Lørdag 14. april: Skyet. 1 - 10 grader.

Søndag 15. april: Litt regn om formiddagen, ellers delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. 0 - 10 grader.

Mandag 16. april: Perioder med regn om ettermiddagen. 1 - 11 grader.

Tirsdag 17. april: Overskyet. Perioder med regn. Stigende temperatur om natten, uendret temperatur på dagtid. 4 - 11 grader.

Onsdag 18. april: Overskyet. 3 - 11 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur i døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: 30 centimeter snø på 24 timer i indre strøk

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 800 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter