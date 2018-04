I dag blir det over 15 grader i Trøndelag - og nærmere 20 grader neste uke

Her kan Ranheim-helten endelig juble etter skademarerittet

Saken oppdateres.

Onsdag ble Soknedal det varmeste stedet i landsdelen med 12,8 grader. De neste dagene gjør temperaturen ytterligere et byks oppover gradestokken.

Allerede i dag er det gode muligheter for at vi for første gang i år kan få se 15-tallet i Trøndelag. Temperaturene resten av uke og i første del av neste uke vil ligge rundt 15 grader mange steder.

LES OGSÅ: Varmerekord for året 30 steder i Trøndelag onsdag - se listen her!

Kan bli 20 grader neste torsdag

Stemmer varslene, er imidlertid det bare begynnelsen på temperaturøknngen. Fra tirsdag i neste uke kommer det nok et temperaturhopp. Da kan det ikke utelukkes at de varmeste stedene registrerer årets første sommer dag, det vil si temperaturer over 20 grader!

LES OGSÅ: Våren kom til Trøndelag tirsdag

Betydelig kjøligere fra neste fredag

De siste oppdaterte prognosene viser en bråstopp for de aller høyeste temperaturene fra neste fredag, men temperaturen vil likevel ligge i underkant av 15 grader ytterligere et par dager før det blir enda kjøligere og cirka ti grader igjen fra søndag.

LES OGSÅ: Trondheim har hatt desidert flest soltimer i år

Høytrykk gir klarværsgaranti ut uka

Høytrykket over Finland gir klarværsgaranti ut denne uka. I neste uke blir det delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol store deler av uka. Unntakene er onsdagen hvor det blir skyet oppholdsvær og søndag da det er meldt skyet og litt regn.

Over neste helg blir det både gråvær og litt nedbør, og to dager med litt sol.

LES OGSÅ: Sjekk når din gate får feiebilen på besøk

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste to dagene (prognosene fra og med 19. april er usikre):

Torsdag 12. april: Østlig og sørøstlig bris. Pent vær. 1 - 16 grader.

Fredag 13. april: Bris mellom nordøst og sørøst. For det meste pent vær. 0 - 15 grader.

Lørdag 14. april: :Bris mellom nordøst og sørøst, frisk bris utsatte steder. Pent vær. 1 - 15 grader.

Søndag 15. april: Nordlig vind. Pent vær. 0 -17 grader.

Mandag 16. april: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 15 grader.

Tirsdag 17. april: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 2 - 18 grader.

Onsdag 18. april: Nordøstlig bris. Skyet. 2 - 18 grader.

Torsdag 19. april: Sør-sørøstlig bris. Skyet. 2 - 20 grader.

Fredag 20. april: Øst-nordøstlig bris. Skyet. Litt stigende temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur . 3 - 14 grader.

Lørdag 21. april: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 14 grader.

Søndag 22. april: Skyet. Litt regn. Uendret temperatur om natten, lavere dagemperatur. 2 - 11 grader.

Mandag 23. april: Skyet. 1 - 11 grader.

Tirsdag 24. april: Skyet. Litt regn. 1 - 11 grader.

Onsdag 25. april: For det meste skyet. Litt sol. 2 - 10 grader.

Torsdag 26. april: For det meste skyet. Litt sol. Utrygt for torden om ettermiddagen. Litt kjøligere om natten, betydelig høyere dagtemperatur. 1 - 16 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

