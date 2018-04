To dager til med sol, varmetopp med 20 grader torsdag

- Tariffavtale er blitt for dyrt, mener arbeidsgiver. Nå er det streik i barnehagen

Saken oppdateres.

Etter en fantastisk «gullrekke» med sju klarværsdager på rad i landsdelen, forflytter høytrykket over Skandinavia seg gradvis sørover de neste dagene.

Det betyr et endelig farvel til godværet i denne omgang. Fra torsdag overtar skyene og fra torsdag ettermiddag kommer det også regn.

Muligheter for over 20 grader torsdag

Selv om sola forsvinner for en lang stund fra og med torsdag, betyr ikke det et totalt farvel med den herlige vårvarmen.

Prognosene for torsdagen er de høyeste i hele vårvarmeperioden. Det er gode muligheter for temperaturer først på 20-tallet.

Betydelig kjøligere fra fredag

Fra fredag stuper temperaturene betydelig og regnet kommer for fullt.

På lørdag vil det holde seg under ti grader de fleste steder. I neste uke blir det normale temperaturer for årstiden med i overkant av ti grader de mildeste dagene.

30 - 60 millimeter regn torsdag til søndag

Etter en lang periode med tørt vær, sørger fronter og nedbør sørvestfra for en dyvåt periode fra torsdag kveld til søndag morgen. Prognosene viser 30 til 60 millimeter nedbør med lørdagen som den våteste dagen. Med unntak av høyfjellet, vil nedbøren kommer som regn.

Kombinasjonen store nedbørmengder og snøsmelting gir økt fare for vårflom i enkelte vassdrag. Fordeln er at nedbøren sprer seg over flere døgn.

Også i deler av neste uke er det nedbør i prognosene, men ikke like mye som denne uken.

15 dagersvarselet

Mandag 16. april: Østlig og sørøstlig bris. Stort sett pent vær. Om kvelden sørvestlig frisk bris på kysten. Tilskyende, oppholdsvær. Utrygt for tåkebanker på kysten. 4 - 16 grader.

Tirsdag 17. april: Skiftende bris, om kvelden sørøstlig frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. Utrygt for tåke tidlig på dagen. 5 - 17 grader.

Onsdag 18.april: Skiftende, senere sørvestlig bris, på kysten frisk bris. Regn, senere enkelte regnbyger. Sør for Trondheimsfjorden lite nedbør og perioder med sol. 7 - 17 grader.

Torsdag 19.april: Sørvestlig vind, fra om ettermiddagen stiv kuling langs kysten. Skyet. Stort sett oppholdsvær, fra om ettermiddagen litt regn. Kaldere om natten, varmere på dagtid. 4 - 22 grader.

Fredag 20. april: Sørvestlig bris. Regn. Litt høyere temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 5 - 16 grader.

Lørdag 21. april: Vest-nordvestlig bris. Regn. Betydelig lavere temperatur, særlig på dagtid. 4 - 10 grader.

Søndag 22. april: Nord-nordøstlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 4 - 14 grader.

Mandag 23. april: Sør-sørøstlig vind. Skyet. 4 - 14 grader.

Tirsdag 24. april: Vest-nordvestlig vind. Skyet. 4 - 13 grader.

Onsdag 25. april: Sør-sørøstlig vind. Skyet. Kaldere, særlig om natten. - 1 til + 11 grader.

Torsdag 26. april: Litt regn om ettermiddagen. Mildere, særlig om natten. 2 - 12 grader.

Fredag 27. april: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 13 grader.

Lørdag 28. april: Perioder med regn. 2 - 11 grader.

Søndag 29. april: Litt regn om ettermddagen. 1 - 13 grader.

Mandag 30. april: For det meste skyet. Litt sol. 2 - 13 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og AccuWeather

