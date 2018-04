Ti grader kaldere og masse nedbør i helgen i Trøndelag

Ranheim måtte ha straffe for å score – gir Kvik-keeperen 10 på børsen

Saken oppdateres.

Etter en fantastisk periode med klarvær, masse sol og herlig vårvarme, skjer det et markert værskifte i landsdelen. Torsdag kan Trøndelag nyte godt av et kortvarig temperaturhopp hvor det kan bli nærmere 20 grader de varmeste stedene. Deretter blir det dyvått og kjølig.

Ti grader kaldere

Fra torsdag til lørdag faller temperaturen med nærmere ti grader. I helgen viser prognosene under ti grader på dagtid over det aller meste av landsdelen både lørdag og søndag.

25 - 50 millimeter nedbør fredag til tirsdag

Samtidig kommer det en god del nedbør. Varslene viser mellom 25 og 50 millimeter nedbør fra fredag ettermiddag til tirsdag morgen.

Aller lengst nord i landsdelen, på grensen mot Nordland, kan det bli enda større nedbørmengder. - Her kan det komme opp mot 60 millimeter bare på lørdag, fra midnatt lørdag til midnatt søndag, forteller vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Ellers i landsdelen vil nedbørmengdene lørdag ligge mellom 10 og 25 millimeter.

Snø over 600 meter

- Synkende temperaturer gjør at nedbøren kommer som snø over 6-700 meter, sier meteorologen.

Årsaken til nedbøren er en front som kommer inn over Trøndelag sørvestfra. - Prognosene viser at lavtrykket med sentrum over Nordland blir liggende forholdsvis i ro på lørdag, noe som gir økt nedbør, forteller Selberg.

Mer nedbør i neste uke

Etter en nedbørpause det meste av søndagen, kommer det mer nedbør i neste uke. Det er regn i varslene i fem av sju dager. Bare tirsdagen og onsdagen ser foreløpig ut til å bli nedbørfri.

Kortvarig varmere igjen over helgen

Varslene viser stigende temperaturer igjen over helgen. På de varmeste stedene kan det bli rundt 15 grader både mandag og tirsdag. Ut over i uka synker imidlertid temperaturene på nytt med omlag ti grader de fleste steder resten av uka.

Foreløpige varsler for 1. mai viser en skyet dag med litt spredt regn og 13-14 grader de varmeste stedene.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 25. april er usikre):

Onsdag 18. april: Sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris. Skyet, regn, senere skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Utrygt for lokal tåke. 6 - 14 grader/ indre strøk 1 - 12 grader.

Torsdag 19. april: Sørøstlig bris, om kvelden sørvestlig frisk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger, fra om ettermiddagen regn fra vest, i indre strøk skyet oppholdsvær. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 6 - 19 grader/ indre strøk 0 - 15 grader.

Fredag 20.april: Sørvestlig bris, frisk bris på kysten, fra om ettermiddagen økende til liten kuling. Skyet, regn, sludd og snø i indre strøk. Kaldere, særlig på dagtid. 5 - 14 grader/ indre strøk 2 - 10 grader.

Lørdag 21. april: Vestlig vind, opp i stiv kuling utsatte steder. Regn. Lokalt mye nedbør. Nedbør som snø over ca. 600-700 meter. Kaldere, særlig på dagtid. 3 - 10 grader/ indre strøk 0 - 8 grader.

Søndag 22. april: Sørvestlig vind. Skyet. 3 - 10 grader/ indre strøk 0 - 8 grader.

Mandag 23. april: Sørlig vind. Regn. Høyere temperatur, særlig på dagtid. 4 - 15 grader/ indre strøk 0 - 7 grader.

Tirsdag 24. april: Vest-sørvestlig vind. Skyet. 2 - 16 grader/ indre strøk - 2 til + 7 grader.

Onsdag 25. april: Nord-nordvestlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 2 - 12 grader/ indre strøk - 2 til + 7 grader.

Torsdag 26. april: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyetoppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 10 grader/ indre strøk - 3 til + 6 grader.

Fredag 27. april: Nordvestlig vind. Delvis skyet. Litt regn. Perioder med sol. 1 - 11 grader/ indre strøk - 2 til + 6 grader.

Lørdag 28. april: Litt regn om ettermiddagen. 2 - 12 grader/ indre strøk - 2 til + 3 grader.

Søndag 29. april: Skyet. Litt regn. 1 - 11 grader/ indre strøk - 3 til + 5 grader.

Mandag 30. april: For det meste skyet. Litt regn. Litt sol. 2 - 12 grader/ indre strøk - 2 til + 4 grader.

Tirsdag 1. mai (Offentlig høytidsdag): Skyet. Litt spredt regn. 4 - 14 grader/ indre strøk - 2 til + 4 grader.

Onsdag 2. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 16 grader/ indre strøk - 1 til + 3 grader

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

