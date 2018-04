Venter mange middels store snøskred

Over 17 grader for tredje gang på fire dager

NVE skriver i skredvarselet som ble sendt ut i 13.30-tiden at det forventes «mange middels store og enkelte store våte skred».

Publikum bes holde seg unna skredterreng brattere enn 30 grader og naturlige utløpssoner for skred.

«Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse», heter det i varselel.

Årsaken til den økte skredfaren er «mye nedbør på svakt oppbygd snødekke».

50 millimeter nedbør mest utsatte områder

Det er meldt 20 millimeter nedbør lørdag med opp mot 50 millimeter i de mest utsatte områdene.

Øvrig værvarsel viser sterk vestlig kuling med mellom 0 og - 3 grader på 1100 meter over havet. Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.Skyet vær.

NVE skriver at «lørdag vil det komme store mengder nedbør, som snø ca. over 700 moh. Observasjoner fra naboregionene tyder på at snødekket har svake lag som trolig vil tåle belastningen fra nedbøren dårlig.

«Mange middel store skred forventes»

Mange middels store og noen store våte skred forventes. Skredfaren kan derfor komme opp mot faregrad 4 - stor snøskredfare. Vær også klar over at kuling og kraftig snøvær over 700 moh vil danne ferske ustabile nysnøflak som kan gi middels store tørre flakskred over nysnøgrensa.", heter det i varselet.

