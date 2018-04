Solrik og mild start på mai i Trøndelag

Sjekk hvem som var best på RBK-børsen

Det flotte maiværet tyvstarter allerede i dag med stort sett pent vær med sol fra nærmest skyfri himmel hele dagen.

Skyet, vind og litt regn 1. mai

Godværet får et lite avbrekk 1. mai med mye skyet vær og litt regn. Da kan det også bli forholdsvis sterk vind utsatte steder, opp i liten til stiv sørøstlig kuling.

Høytrykk gir flott vårvær

Årsaken til det flotte vårværet er et høytrykk over de nordlige delene av Skandinavia som blir liggende i over en uke, og gi fralandsvind, opphold og mye sol.

Mye sol og varmere resten av uka

Det solrike været er tilbake for fullt igjen fra onsdag.

Resten av uka blir det mye sol og temperaturer opp mot 15 grader de fleste dagene.

Kan bli årets høyeste temperatur på søndag

Aller varmest blir det i helgen. På søndag kan det bli nærmere 20 grader de varmeste stedene. Det kan ikke utelukkes årets høyeste temperaturer flere steder.

Mer sol over helgen, regn fra neste onsdag

Det fine vårværet fortsetter ytterligere to dager først i neste uke, før det blir overgang til en fuktigere værtype fra midt i neste uke. Da blir det også kjøligere.

Prognsene for onsdag til søndag i neste uke viser 20 til 40 millimeter nedbør.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 6. mai er usikre):

Mandag 30.april: Østlig og nordøstlig bris, om ettermiddagen nordøstlig frisk bris på kysten, om kvelden liten kuling. For det meste pent vær, noe mer skyet i indre, sørlige strøk. 2 - 11 grader.

Tirsdag 1. mai (offentlig høytidsdag): Sørøstlig vind, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Perioder med litt regn. 3 - 12 grader.

Onsdag 2. mai: Overveiende sørøstlig bris. For det meste opphold og perioder med sol. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 3 - 16 grader.

Torsdag 3. mai: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 1 - 16 grader.

Fredag 4. mai: Sørlig vind. Skyet. 3 - 14 grader.

Lørdag 5. mai: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 5 - 18 grader.

Søndag 6. mai: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 6 - 19 grader.

Mandag 7. mai: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 5 - 16 grader.

Tirsdag 8. mai: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 6 - 17 grader.

Onsdag 9. mai: Perioder med regn. Kjøligere. 3 - 14 grader.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag): Litt regn om morgenen. 3 - 15 grader.

Fredag 11. mai: Skyet. Litt regn. 3 - 14 grader.

Lørdag 12. mai: Litt regn om morgenen. For det meste skyet. Litt sol. 3 - 15 grader.

Søndag 13. mai: Regn om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. Litt høyere temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 4 - 10 grader.

Mandag 14. mai: Skyet. Kaldere om natten, høyere dagtemperatur. 1 - 13 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

