Temperaturen rett til værs i Trøndelag

Saken oppdateres.

På de varmeste stedene kan det bli opp i 15-16 grader.

Mildt vær resten av uka

Og det stopper ikke med det: Dagens temperaturhopp er ikke et blaff. Også resten av uka vil gradestokken vise rundt 15 grader mange steder med lørdagen som den varmeste dagen.

Opp mot 20 grader neste uke

Også i neste uke er det gode muligheter for meget behagelige vårtemperaturer. Neste onsdag viser varslene i underkant av 20 grader enkelte steder, men det blir kjøligere vær igjen mot slutten av uka. Da synker dagtemperaturen godt under 15 grader over det meste av landsdelen.

Fortsatt kjølige netter

Prognosene viser at det fortsatt blir forholdvis kjølige netter i Trøndelag. Med unntak av lørdagen, vil nattetemperaturen ligge under fem grader het ned i lavlandet. Både natt til torsdag og natt til fredag kan gradestokken bare vse et par grader på det kaldeste.

En god del sol de neste dagene

Fralandsvinden gir en god del sol de neste dagene, men det er også utrygt for litt regn, særlig på fredagen.

I helgen blir det stort sett oppholdsvær og delvis skyet.

Både sol og regn neste uke

Neste uke begynner med litt regn først på dagen mandag. Resten av uka blir det opphold og perioder med sol tirsdag, onsdag og torsdag (Kristi Himmelfartsdag) samt lørdag, og litt regn fredag og søndag.

Fare for historisk nattefrost i midten av mai

Over neste helg, mot slutten av 15 dagersperioden, havner Norge nok en gang på den kalde siden av jetstrømmen. Det vises på temperaturene. Varslene viser nattefrost helt ned i lavlandet tre netter på rad mellom 14. og 16. mai.

Stemmer prognosene, får landsdelen oppleve en historisk maikulde. Bare to ganger tidligere siden 1882 er det registrert så mange frostnetter på rad så langt ut på våren i lavlandet.

I 1941 ble det målt seks (!) frostnetter på rad mellom 13. og 18. mai i Trondheim (kaldest - 2,5 grader), mens rekorden ble satt i 1899, da temperaturen sank under frysepunktet tre netter på rad fra 24. til 26. mai (kaldest - 2,1 grader).

Våt avslutning av 15 dagersperioden

15 dagersperioden avsluttes med fire våte dager med mellom 25 og 50 millimeter nedbør. På grunn av de lave temperaturene om natten og først på dagen kan det ikke utelukkes at noe av nedbøren kan komme som sludd og snø!

Det er imidlertidig viktig å understreke at prognoser så langt fram i tid er meget usikre.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 9. mai er usikre):

Onsdag 2. mai: Skiftende eller sørøstlig vind, frisk bris utsatte steder. For det meste opphold og perioder med sol. 5 - 16 grader.

Torsdag 3. mai: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, om ettermiddagen dreiende sørvestlig. Stort sett oppholdsvær. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 2 - 16 grader.

Fredag 4. mai: Skiftende eller sørøstlig vind, frisk bris utsatte steder, om kvelden dreining til sørvestlig liten kuling på kysten. Skiftende skydekke og perioder med litt regn. 2 - 15 grader.

Lørdag 5. mai: Østlig vind. Skyet. Varmere, særlig om natten. 7 - 17 grader.

Søndag 6. mai: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. 4 - 15 grader.

Mandag 7. mai: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 4 - 18 grader.

Tirsdag 8. mai: Nordlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 18 grader.

Onsdag 9. mai: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 19 grader.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag): Øst-sørøstlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 5 - 15 grader.

Fredag 11. mai: Litt regn om morgenen. Skyet. Kaldere, særlig om natten. 1 - 13 grader.

Lørdag 12. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 14 grader.

Søndag 13. mai: For det meste skyet. Litt regn. 1 - 13 grader.

Mandag 14. mai: Enkelte regnbyger. Litt sol. - 1 til + 14 grader.

Tirsdag 15. mai: For det meste skyet. Utrygt for sluddbyger. Kaldere, særlig på dagtid. - 2 til+ 10 grader.

Onsdag 16. mai: Regn om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. Mildere, særlig på dagtid. - 1 til + 13 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

