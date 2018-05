I dag er Trondheim varmest i landet - og varmere enn Barcelona og Roma

Saken oppdateres.

Knallværet med sol fra skyfri himmel fortsetter for fullt i landsdelen for andre dag på rad. Det vises på temperaturene.

Klokken 13 ble det registrert over 20 grader ved 23 målestasjoner.

Lade varmest i landet

Lade var varmest med 24,3 grader, mens Orkdal - Thamshavn målte 24,1 grader og Mære 24,0. Det er også varmere enn både Barcelona og Roma som målte henholdsvis 21 og 20 grader.

Prognose over 25 grader

Med en normal temperaturstigning på minst en grad i timen ut over ettermiddagen tyder alt på at det blir over 25 grader i landsdelen også onsdag.

Tangerte varmerekord tirsdag

Tirsdag tangerte Lade varmerekorden for begynnelsen av mai i Trondheim med 25,0 grader.

Varmest i Trøndelag klokken 13 onsdag

1. Lade 24,3 grader

2. Orkdal - Thamshavn 24,1

3. Mære 24,0

4. Værnes 23,9

5. Åfjord 23,7

6. Rissa 23,3

7. Steinkjer - Søndre Egge 23,2

Gartland 23,2

9. Skjetlein 23,0

10. Saupstad 22,9

Varmest i landet klokken 13 onsdag

1. Lade 24,3 grader

2. Bergen - Florida 24,2

3. Orkdal - Thamshavn 24,1

Fister - Sigmundstad 24,1

Etne 24,1

6. Mære 24,0

7. Værnes 23,9

Sola 23,9

9. Stavanger - Våland 23,8

Sandnes - Rovik 23,8

Kilde: eklima.met.no

