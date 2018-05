Knallfin onsdag og torsdag, dyvåt og iskald fredag

Bil stod i brann nord for Koatunnelen

Temperaturprognosene for de neste to dagene er av det sommerlige slaget. Både onsdag og torsdag blir det temperaturer godt over 20 grader.

Prognose: To nye dager over 25 grader

Begge dager kan det bli målinger over 25 grader enkelte steder. Slår prognosene til, vil det være første gang det er målt så høye temperaturer flere dager på rad i begynnelsen av mai i landsdelen.

Flere dager på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag så tidlig i mai er også uvanlig. Statistikken viser at det bare har skjedd fem ganger tidligere, i 1934, 1986, 2004, 2006 og 2011.

Både i 1986 og i 2006 strakte varmebølgen seg over seks dager, mens det var henholdsvis fem og fire sommerdager (maksimumstemperatur over 20 grader) på rad i 1934, og i 2004 og 2011.

Voldsomt værskifte torsdag kveld

Etter tre fantastiske knallværsdager på rad, skjer det et voldsomt værskifte om kvelden Kristi Himmelfartsdag.

Et lavtrykk i Norskehavet med tilhørende nedbørområde kommer inn mot kysten sørvestfra fra sent torsdag kveld og gir kraftig regn natt til fredag og store deler av fredagen.

15 til 30 millimeter regn på 24 timer

Prognosene viser store nedbørmengder med 15 til 30 millimeter regn fra torsdag kveld til fredag kveld. Flere steder ligger an til få nærmere halve månedsnedbøren for mai i løpet av 24 timer.

Kan bli våteste maidøgn på 18 år

Dersom prognosene stemmer kan det bli det våteste maidøgnet siden 2000 i deler av landsdelen. 30. mai 2000 kom det 23,3 millimeter på Voll i Trondheim.

Nedbørrekorden for mai i Trondheim er på 33,2 millimeter 21. mai 1916.

Fra 20 grader torsdag kveld til 8 grader fredag morgen

Lavtrykket gir også et voldsomt temperaturfall. På mindre enn åtte timer, fra om kvelden torsdag til natt til fredag faller temperaturen over ti grader.

Mens varslene viser over 20 grader torsdag kveld viser gradestokken bare åtte-ni grader fredag morgen.

Varmere igjen fra helgen

Værerfaringen fra tidligere år med uvanlig varmt vær først i mai, viser at resten av mai blir forholdsvis kjølig. Ikke et eneste år det er naturlig å sammenligne med, ble det over 20 grader senere i måneden.

I år brytes denne trenden solid.

Allerede lørdag kan det bli rundt 20 grader de varmeste stedene, og fra søndag stiger temperaturen ytterligere. Da kommer det tre dager på med temperaturer på omlag 25 grader!

Også tirsdag og onsdag blir det over 20 grader mange steder.

Opphold og sol 17. mai

Det varme været holder seg delvis også 17. mai. Prognosene for nasjonaldagen viser 17-18 grader med 19 til 20 grader de varmeste stedene. Varselet ellers viser delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol.

Grått og vått i pinsehelgen

For pinsehelgen er prognosene preget av mye grått og vått vær både fredag, pinseaften og 2. pinsedag. Unntaket er 1. pinsedag hvor det blir delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturene vil ligge rundt 15 grader alle dagene i pinsen.

Det våte været fortsetter også over pinsen, viser dagens 15 dagersvarsel.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 16. mai er usikre):

Onsdag 9. mai: Sørlig og sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder i indre strøk, på kysten skiftende bris, om kvelden frisk bris fra omkring sør. Pent vær. 14 - 25 grader.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag): Sørøstlig bris, frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder, om ettermiddagen til dels stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Sent om kvelden litt regn sør for Trondheimsfjorden, ellers pent vær. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 25 grader.

Fredag 11. mai: Natt til fredag sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, etterhvert skiftende bris, fra om ettermiddagen nordl og nordøstlig frisk bris på kysten. Regn, om kvelden avtagende nedbør. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 7 - 18 grader.

Lørdag 12. mai: Nordlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 7 - 21 grader.

Søndag 13. mai: Nord-nordvestlig vind. Lettskyet pent vær. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 7 - 26 grader.

Mandag 14. mai: Øst-sørøstlig vind. Pent vær. 9 - 26 grader.

Tirsdag 15. mai: Østlig vind. Lettskyet. Pent vær. Kjøligere, særlig om natten. 4 - 23 grader.

Onsdag 16. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 22 grader.

Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 20 grader.

Fredag 18. mai: NOrd-nordvestlig vind. Skyet. 8 - 19 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): For det meste skyet. Litt regn. Kjøligere. 4 - 16 grader.

Søndag 20. mai (1. pinsedag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 17 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Skyet. Litt regn. 4 - 16 grader.

Tirsdag 22. mai: Skyet. Litt regn. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 16 grader.

Onsdag 23. mai: Litt sol. Litt regn om ettermiddagen. Kaldere om natten. varmere på dagtid. 5 - 21 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

