Ny varmebølge i Trøndelag fra lørdag: Varsler fem dager på rad over 20 grader

Høytrykket i øst, som blir midlertidige fortrengt av et lavtrykk fredag, kommer tilbake for fullt fra helgen. Med en perfekt plassering over Bottenviken og Finland, med tanke på godvær i Trøndelag, sørger høytrykket for en ny fantastisk dose av varme godværsdager i landsdelen.

Over 20 grader i helgen

Allerede lørdag blir det over 20 grader de varmeste stedene i landsdelen, og fra søndag sprer varmen seg over hele Trøndelag igjen.

Prognose mandag og tirsdag: Over 25 grader

Både mandag og tirsdag er det gode muligheter for nye dager over 25 grader!

Unik værutvikling etter knallvarme først i mai

En slik værutvikling er unik i trøndersk sammenheng. Temperaturstatistikken viser at alle de fem årene tidligere med varmebølge (fire til seks dager over 20 grader) i begynnelsen av mai, har det aldri blitt over 20 grader resten av måneden (målinger fra Trondheim) !

Det nærmeste er 19,3 grader i 1986 etter seks dager på rad over 20 grader mellom 3. og 8. mai.

Siste gang landsdelen opplevde en så tidlig varmebølge som i år, var i 2011 med fire sommerdager (over 20,0 grader) fra 8. til 11. mai. Høyeste temperatur resten av måneden var 18,8 grader, og bare seks dager totalt over 15 grader (Trondheim - Voll)

I år fortsetter den nye runden med ekstra varme sommerværet i fem dager, til og med onsdagen.

Betydelig kjøligere på 17. mai

Det blir betydelig kjøligere på 17. mai, men helt ferske prognoser viser at de varmeste stedene i landsdelen har håp om 16-17 grader.

I Trøndelag for øvrig blir det 14-15 grader de fleste stedene - og ikke minst: Det blir oppholdsvær og brukbare perioder med sol!

Temperaturen fortsetter å falle mot slutten av uka.

Mye sol i pinsehelgen

Foreløpige prognoser for pinsen viser at det blir en solrik helg med delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol pinseaften og 2. pinsedag, mens det blir skyet og litt regn 1. pinsedag.

Temperaturene i pinsen vil ligge mellom 15 og 17 grader på dagtid og under fem grader om natten.

Fare for nattefrost i slutten av mai

Avslutningen av 15 dagersperioden byr på fire dager på rad med masse sol. Kjølige luftmasser gir imidlertid meget kalde netter etter årstiden. Både natt til 23. mai og 24. mai kan det ikke utelukkes nattefrost helt ned i lavlandet!

På dagtid blir det rundt 15 grader, med varmere vær på den siste dagen av varselet. Da kan det bli nærmere 20 grader igjen.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de 15 neste dagene (prognosene fra og med 18. mai er usikre):

Fredag 11. mai: Skiftende bris. Regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen nordøstlig bris, frisk bris på kysten. Gradvis avtakende nedbør, først sør for Trondheimsfjorden. 5 - 13 grader.

Lørdag 12. mai: Skiftende bris, sørøstlig frisk bris utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Utrygt for lokal tåke. Fra sent om ettermiddagen enkelte lokale regnbyger, vesentleg i indre strøk. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 6 - 21 grader.

Søndag 13. mai: Sørøstlig bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett opphold og til dels pent vær. Varmere. 9 - 24 grader.

Mandag 14. mai: Nord-nordøstlig vind. Lettskyet pent vær. 9 - 24 grader.

Tirsdag 15. mai: Nordøstlig vind. Lettskyet pent vær. 10 - 25 grader.

Onsdag 16. mai: Vest-nordvestlig vind. Lettskyet pent vær. Kjøligere, særlig om natten. 7 - 24 grader.

Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig lavere temperatur, særlig på dagtid. 6 - 17 grader.

Fredag 18. mai: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt stigende temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 7 - 16 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 7 - 19 grader.

Søndag 20. mai (1. pinsedag): Litt regn om morgenen. Skyet. Kjøligere. 3 - 16 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 15 grader.

Tirsdag 22. mai: For det meste pent vær. 2 - 16 grader.

Onsdag 23. mai: For det meste pent vær. Kaldere, særlig om natten. - 1 til + 15 grader.

Torsdag 24. mai: For det meste skyet. Litt sol. Litt høyere temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 0 - 11 grader.

Fredag 25. mai: Lettskyet pent vær. Utrygt for lokal torden om ettermiddagen. Betydelig stigende temperatur, særlig på dagtid . 5 - 19 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

LES OGSÅ: Trondheim satte varmerekord natt til onsdag

