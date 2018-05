Supert maivær i to dager til, kald luft truer 17.maiværet

Norges sykkelhøvding rammet av kreft for femte gang: – Forbudt å ha negative tanker

Både mandag og tirsdag blir det godt over 20 grader i landsdelen. I dag kan det ikke utelukker over 25 grader enkelte steder.

Utrygt for torden i indre strøk

Begge dager er det utrygt for spredte ettermiddagesbyger med torden i indre strøk.

Høytrykket forsvinner nordøstover

Det gjelder å nyte varmen for alt den er verdt. Om to dager skjer det en større omlegging av været i landsdelen.

Høytrykket, som de siste dagene har gitt den andre runden med fantastisk sommervær i mai, beveger seg onsdag hurtig nordøstover, mot de nordvestlige delene av Russland.

Nordvestlig luftstrøm gir betydelig temperaturfall onsdag

Værendringen setter i løpet av onsdagen opp en nordvestlig luftstrøm inn over Midt- og Sør-Norge. Det gir betydelig lavere temperatur, fra maksimumstemperaturer på 22-23 grader tirsdag til i overkant av 15 grader onsdag.

Det er også utrygt for litt regn, for det meste om formiddagen.

Kjølig og oppholdsvær på 17. mai

På 17. mai blir det enda kjøligere. Da blir det neppe mer enn 14-15 grader de varmeste stedene.

Prognosene for temperaturen onsdag morgen ligger mellom sju og ni grader, og stiger til mellom 13 og 15 grader tidlig på ettermiddagen.

Foreløpige prognoser for nasjonaldagen viser at Trøndelag unngår nedbør. Det er også gode sjanser for perioder med sol store deler av dagen.

Nytt høytrykk gir varm pinsehelg

Etter en forholdsvis kjølig fredag, stiger temperaturen igjen fra fredag. Årsaken er et nytt høytrykk som bygger seg opp over Skandinavia.

Over 20 grader fem dager på rad fra pinseaften

Etter temperaturer i underkant av 15 grader fredag, kan det bli over 20 grader de varmeste stedene pinseaften.

Temperaturøkningen varsler en ny runde med sommerdagtemperaturer (over 20,0 grader i maksimumstemperatur), den tredje i rekken på tre uker. Denne gangen kan varmebølgen i vare i fem dager.

Både 1. og 2. pinsedag samt tirsdag og onsdag er det emperaturer på 20-tallet i varslene.

Kjøligere igjen fra midt i neste uke

Fra neste onsdag blir det kjøligere igjen, men det vil fortsatt holde seg mellom 15 og 20 grader.

Regnfull slutt på langtidsvarselet

Avslutningen av 15 dagersperioden er regnfull med regn de to siste dagene. Progn0sene viser mellom 10 og 20 millimeter nedbør.

Nesten 0 grader om natten

Samtidig faller temperaturen under 15 grader igjen. Om natten vil temperaturen nærmer seg 0 grader, også i lavlandet.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 21. mai er usikre):

Mandag 14. mai: Skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte steder. Kan hende spredte ettermiddagsbyger i indre strøk. Utrygt for torden i indre strøk. 8 - 25 grader.

Tirsdag 15. mai: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. For det meste pent vær. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, kanskje med torden. 9 - 24 grader.

Onsdag 16. mai: Skiftende bris. Opphold og perioder med sol. Fra om ettermiddagen nordvestlig bris. Regn. Betydelig kjøligere . 2 - 17 grader.

Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt høyere temperatur om natten, litt avere dagtemperatur. 3 - 15 grader.

Fredag 18. mai: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 16 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 5 - 20 grader.

Søndag 20. mai (1. pinsedag): Nordlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 8 - 23 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 24 grader.

Tirsdag 22. mai: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 23 grader.

Onsdag 23. mai: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 23 grader.

Torsdag 24. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 6 - 19 grader.

Fredag 25. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 19 grader.

Lørdag 26. mai: Tilskyende. 6 - 19 grader.

Søndag 27. mai: For det meste skyet. Litt regn. 7 - 19 grader.

Mandag 28. mai: Perioder med regn. Betydelig kaldere, særlig om natten. 1 - 14 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

