Høytrykk gir historisk varmebølge i Trøndelag fra søndag

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Ny varmerekord for Trøndelag for første halvdel av mai

WHO: Høy risiko for at ebolautbruddet i Kongo sprer seg

Saken oppdateres.

Et høytrykk over de sentrale delene av Skandinavia sørger for nok en varmebølge i mai. Og denne gangen kan ser det ut til at varmebølgen varer i nærmere en uke, helt fram til neste helg.

Høytrykket dirigerer varme luftmasser mellom sør og øst inn over landsdelen.

Over 20 grader hver dag søndag til fredag

Prognosene viser mulighet for over 20 grader i Trøndelag hver dag fra søndag til fredag med tirsdag som den aller varmeste dagen. Da kan det ikke utelukkes at gradestokken vil vise over 25 grader de varmeste stedene.

Dersom temperaturprognosene fra Meteorologisk institutt slår til, vil den nye varmebølgen skrive seg inn i den trønderske værhistorien.

Sletter sommerdagrekord fra 1981 og 2002

Hittil i mai har er det registrert åtte sommerdager (maksimumstemperatur over 20,0 grader) i Trondheim. Hvis det kommer ytterligere seks nye sommerdager fra søndag, vil antallet dager over 20,0 grader øke til 14 stykker.

Det vil knuse alle tidligere mairekorder i Trondheim. Den nåværende rekorden er på elleve sommerdager, satt i 1981 og tangert i 2002.

Allerede etter 16 dager, da den foreløpig siste sommerdagen kom på onsdag, har årets mai bare tre år foran seg på listen flest antall dager over 20 grader i mai. I tillegg til 1981 og 2002, ligger også 2013 foreløpig foran med ti sommerdager.

Flest antall dager over 20 grader i mai i Trondheim

11 dager 1981 Trondheim - Tyholt

11 dager 2002 Trondheim - Voll

10 dager 2013 Trondheim - Voll

8 dager 1954 Trondheim - Voll

8 dager * 2018 Trondheim - Voll

7 dager 1932 Trondheim II

6 dager 1946 Trondheim - Voll

6 dager 1976 Trondheim - Tyholt

6 dager 2006 Trondheim - Voll

6 dager 2014 Trondheim - Voll

* pr. 18.5

NB! Den trønderske rekorden i antall sommerdager i mai er fra 1984 med 16 sommerdager registrert på Værnes.

Varmt og skyet vær 1. og 2. pinsedag

Som regel er temperaturer på 20-tallet ensbetydende med masse sol. Denne gangen er det imidlertid to grå unntak. Selv om det blir sommerdagsvarme, blir det skyet vær både 1. og 2. pinsedag.

Resten av varmebølgen blir det brukbare perioder med sol tirsdag til fredag.

Solfylt pinseaften

Selv om temperaturen ikke kommer opp i 20 grader lørdag, blir det en solfylt pinseaften over store deler av Trøndelag.

Det er indre strøk som får det alle beste været med stort sett pent vær fra morgen til kveld, mens kysten får skyet eller delvis skyet vær første del av dagen. Nord for Trøndelagsfjorden er det utrygt for litt regn om ettermiddagen.

Kjøligere fra neste fredag

Fra neste fredag blir det kjøligere , men det vil fortsatt holde seg over 15 grader helt til over neste helg.

Våte varsler for neste helg

Fra neste helg blir det også et værskifte med overgang til våtere vær. Fra neste lørdag til 29. mai er det regn i varslene i tre av fire dager. Totalt viser prognosene 15 til 35 millimeter nedbør.

15 dagersvarselet blir avsluttet med skiftende vær med delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol to dager og en dag med regn.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 25. mai er usikre):

Fredag 18. mai: Vestlig bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen skiftende bris. Stort sett pent vær. 5 - 16 grader.

Lørdag 19. mai (Pinseaften): Sørvestlig bris, frisk bris på kysten. I ytre strøk skyet eller delvis skyet, utrygt for litt regn nord for Trondheimsfjorden om ettermiddagen. I indre strøk stort sett pent vær. Om kvelden skiftende bris. Oppholdsvær og til dels pent vær. 5 - 18 grader.

Søndag 20. mai (1. pinsedag): Sørøstlig bris, utpå dagen dreiende sørvestlig. På kysten økning til frisk bris eller liten kuling. Skyet oppholdsvær. Varmere. 8 - 22 grader.

Mandag 21. mai (2. pinsedag): Nordvestlig vind. Skyet. 6 - 21 grader.

Tirsdag 22. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 8 - 26 grader.

Onsdag 23. mai: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 4 - 22 grader.

Torsdag 24. mai: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig varmere, særlig om natten . 10 - 24 grader.

Fredag 25. mai: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 7 - 21 grader.

Lørdag 26. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.Kjøligere , særlig på dagtid. 5 - 17 grader.

Søndag 27. mai: Tilskyende. Litt sol. 6 - 19 grader.

Mandag 28. mai: Perioder med regn. 5 - 19 grader.

Tirsdag 29. mai: For det meste skyet. Litt regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 4 - 15 grader.

Onsdag 30. mai: For det meste skyet. Litt sol. Varmere, særli om natten. 8 - 16 grader.

Torsdag 31. mai: For det meste skyet. Litt sol. Litt kjøligere om natten, høyere dagtemperatur. 6 - 21 grader.

Fredag 1. juni: Litt regn om ettermiddagen. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 2 - 15 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.nO, Storm og Accu Weather

