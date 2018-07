Advarer om kraftige regnbyger med torden

Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer», heter det i farevarselet.

- Det er i all hovedsak indre strøk av landsdelen som får føling med de kraftige regnbygene, forteller vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Farevarsel for tre fylker

Det er sendt ut farevarsel for fylkene Hedmark, Oppland og Trøndelag.

Værsituasjonen fredag domineres av varm luft langs bakken. I indre strøk vil temperaturen ligge rundt 25 grader flere steder.

Torden kraftigst etter klokken 17

- De kjølige luftmassene i høyere luftlag kommer inn over Trøndelag fra sent på formiddagen. Trolig vil de første stedene få torden fra rundt klokken 14 fredag. Tordenbygene vil deretter bevege seg nordover i landsdelen. De kraftigste regn- og tordenbygene er ventet fra klokken 17 og de neste timene, forteller Livik.

25 til 30 millimeter regn på tre timer

Prognosene viser 10 til 15 millimeter på en time, 20 til 25 millimeter på tre timer og 25 til 30 millimeter på seks timer.

Det kan også forekomme enda større nedbørmengder lokalt.

Kotsøy fikk 23 millimeter på en time fredag

Forrige torsdag førte en lignende værsituasjon til et skybrudd i Gauldalen. Da fikk Kotsøy 23 millimeter regn på 60 minutter, noe som utløste lokale oversvømmelser i Singsås-området.

I et kart som Meteorologisk institutt har sendt ut i forbindelse med farevarselet, er det vist tre områder i landsdelen med totale regnmengder på 40 til 50 millimeter.

- Kartet viser potensialet for den totale nedbøren. I utgangspunktet er det lite trolig at det kommer så mye regn på ett sted, men det kan ikke utelukkes totalt. Det viser blant annet timesnedbøren i Kotsøy forrige fredag, sier Livik.

Disse områdene vil trolig få mest regn

Kartet viser at det er områdene mellom Rindal og Meldal, Støren og Ulsberg og fra Stjørdal til Levanger som vil få mest regn.

- Det er svært vanskelig å forutsi nøyaktig hvor de kraftigste regnbygene treffer, men det er disse områdene hvor værforholdene tilsier at det er størst sjanse for de største nedbørmengdene. Innenfor disse områdene kan det være stpre lokale forskjeller slik at et område kan få mye regn, mens det er helt tørt bare noen kilometer unna, understreker Livik.

