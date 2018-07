Sommerens fem varmeste dager i Trøndelag fra fredag

Mange bønder fortviler over tørken, men denne kornbonden får rekordavling

Saken oppdateres.

Etter et vått og grått døgn i Trøndelag onsdag, med etterlengtet regn mange steder, er sola tilbake for fullt i landsdelen fra torsdag ettermiddag.

Temperaturen stiger betydelig torsdag til rundt 25 grader de varmeste stedene.

Temperaturer opp i 33 grader fredag

På fredag blir det enda varmere. Da viser prognosene fra Meteorologisk institutt mellom 30 og 33 grader på det varmeste. Det er Meråker som har den høyeste prognosen med 33 grader.

Heten er ikke bare et blaff. Hetebølgen fortsetter for fullt gjennom hele Olsokhelgen og inn i neste uke.

Kan bli tidenes varmeste Olsok i Trøndelag søndag

Dersom prognosene stemmer, går det mot den varmeste Olsokdagen (29. juli) som er registrert i Trøndelag. Rekorden er fra 1980. Da ble det målt 27,7 grader i Trondheim, mens tre steder, Meråker - Krogstad (30,8 grader), Snåsa - Kjevlia (30,1) og Orkdal - Øyum (30,0) målte over 30,0 grader.

33,7 grader på Frosta sommerens varmeste i Trøndelag

Hetebølgen kan gi sommerens høyeste temperaturer. Årets høyeste temperatur i Trøndelag hittil i sommer er 33,7 grader på Frosta 17. juli.

To steder, Namsos og Namsskogan, målte tre dager over 30 grader fra 17. til 19. juli. Denne gangen kan det bli enda flere.

Høytrykk over Kola gir hetebølge

Hetebølgen skyldes et kraftig høytrykk som fra fredag nordøst for Midt-Norge med sentrum over Kola og de nordlige delene av Finland. Dette er en optimal plassering med tanke på pent og varmt vær.

Høytrykket, som for det meste ligger i ro gjennom helgen, sender varme vinder mellom sør og øst inn over Trøndelag flere dager på rad.

Gradvis kjøligere fra onsdag

Varslene viser temperaturer godt over 25 grader, og rundt 30 grader de varmeste stedene, over hele landsdelen helt fram til og med tirsdagen.

Fra onsdag (1. august) blir det gradvis litt mindre varmt, men prognosene viser fortsatt over 20 grader ytterligere to dager.

Værskifte fra neste helg

Dagens 15 dagersvarsel viser et markert værskifte fra neste fredag. Da blir det både kjøligere og våtere. Temperaturene vil ligge rundt 20 grader de fleste dager, samtidig som det kommer en del regn.

Prognosene fra 3. til 8. august viser totalt 25 til 50 millimeter nedbør med 5. august som den våteste dagen. Da kan det komme 15 til 30 millimter regn.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 1. august er usikre):

Onsdag 25. juli: Vestlig bris. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger. Utrygt for torden og lokal tåke. Fra om ettermiddag etter hvert stort sett oppholdsvær, fortsatt utrygt for regnbyger i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, kan hende med torden. 11 - 19 grader.

Torsdag 26. juli: Skiftende eller østlig bris, fra om ettermiddagen nordøstlig frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær tidlig på dagen, ellers lettskyet, pent vær. Kan hende lokal morgentåke på kysten. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 12 - 25 grader.

Fredag 27. juli: Skiftande bris, fra sent om ettermiddagen nordøstlig bris på kysten. Pent vær. Varmere. 17 - 30 grader.

Lørdag 28. juli: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Lettskyet, oppholdsvær. Fra om ettermiddagen mer skyet og etter hvert utrygt for enkelte regnbyger i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 20 - 30 grader.

Søndag 29. juli (Olsok): Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. 17 - 29 grader.

Mandag 30. juli: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 15 - 29 grader.

Tirsdag 31. juli: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 17 - 30 grader.

Onsdag 1. august: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 14 - 27 grader.

Torsdag 2. august: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere. 10 - 24 grader.

Fredag 3. august: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 12 - 22 grader.

Lørdag 4. august: Perioder med regn om morgenen. 11 - 21 grader.

Søndag 5. august: Delvis skyet. Litt sol. Litt regn om ettermiddagen. 10 - 23 grader.

Mandag 6. august: For det meste skyet. Litt regn. 8 - 21 grader.

Tirsdag 7. august: Perioder med regn om morgenen. 10 - 20 grader.

Onsdag 8. august: Overskyet. 9 - 22 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

