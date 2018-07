Prognosene viser to tropenetter på rad i helgen

Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

Saken oppdateres.

Trøndelag kan oppleve to av tidenes varmeste sommernetter i helgen. Prognosene viser mulighet for tropenatt både natt til lørdag og natt til søndag.

Tropenatt betyr at temperaturen ikke på noe tidspunkt faller under 20,0 grader mellom klokken 20 om kvelden og klokken 08 dagen etter.

Høytrykk gir to dager over 30 grader

Et meget kraftig høytrykk over Kolahalvøya vil gi dagtemperaturer over 30 grader i landsdelen både fredag og lørdag.

Det betyr også svært høye nattemperaturer. Et stort antall prognoser, både norske og utenlandske, som Adresseavisen har sett nærmere på, viser at både natt til lørdag og natt til søndag vil temperaturen holde seg over 20,0 grader i deler av Trøndelag, blant annet Trondheim.

Størst sjanse til tropenatt natt til søndag

Sjansen ser ut til å være aller størst natt til søndag (Olsok).

En av prognosene som viser tropenatt, er laget av Meteorologisk institutt. Etter det som kan bli en av de varmeste julidagene på flere tiår, med en dagprognose på 32 grader i Trondheim lørdag, synker temperaturen meget langsomt ut over kvelden.

Ved midnatt er det fortsatt 23 grader (!) og lavere enn 21-22 grader blir det ikke i løpet av natten. Søndag morgen klokken 08 viser gradestokken 23 grader.

Må være skyer og litt vind

Selv om en lang rekke datamodeller viser tropenetter i Trøndelag i helgen, er vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet skeptisk.

- For at temperaturen ikke skal synke under 20 grader, må det verken være klarvær eller vindstille. Helst bør det være noen skyer og litt vind, begge deler værforhold som gjør at temperaturen ikke synker. Skyene fungerer som et «lokk» som holder på varmen, mens vinden gjør at den varme luften ikke blir avkjølt, sier Lars Andreas Selberg.

Størst mulighet for tropenatt langs kysten

- Værutviklingen i Trøndelag i helgen tyder på at det blir litt for få skyer og litt for lite vind til at det blir tropenattemperaturer, sier Selberg, som trekker følgende konklusjon: - Jeg tror ikke det blir tropenatt noen steder i landsdelen, men jeg vil ikke utelukke det helt.

Dersom det blir tropenatt mener Selberg sannsynligheten er størst langs kysten.

Fire tropenetter i juli 2014

Heten i Trøndelag i helgen har store likhetstrekk med en lignende værhendelse i 2014. Også da ble det registrert tropenattemperaturer to netter på rad i landsdelen, natt til 6. juli og natt til 7. juli.

Totalt ble det registrerte tropenetter på ni steder i alt fire ulike netter i løpet av måneden.

For fire år siden var den høyeste minumstemperaturen 21,8 grader ved målestasjonen Orkdal - Thamshavn natt til 6. juli.

Varmeste julinatt siden 1945

Med 20,4 grader i minimumstemperatur natt til 7. juli i 2014 målte Trondheim - Voll sin varmeste julinatt siden 1945. Natten før var den laveste temperaturen 20,3 grader. I 1945 ble det målt 21,2 grader som laveste temperatur natt til 17. juli.

I følge værstatistiker Bernt Lie er den varmeste tropenatten som er målt i Trøndelag 23,4 grader i Meråker 13. juli 1947.

Fra tropenatt til styrtregn

Etter to mulige tropenetter på rad, får Trøndelag et betydelig et væromslag på søndag.

I løpet av formiddagen Olsok, kommer det inn et nedbørområde sørvestfra som vil gi lokalt kraftig nedbør. Det er også utrygt for torden.

- Fronten vil passere i løpet av fem-seks timer. Vi venter opp mot 30 millimeter på stedene med mest nedbør. Om kvelden klarner det opp igjen, og mandag er været like pent og varmt igjen, forteller meteorologen.

