Fra tropenatt til styrtregn og torden

Været i landsdelen de neste to døgnene inneholder det meste. Etter en rekordvarm lørdag med temperaturer opp i 33-34 grader de varmeste stedene følger en historisk tropenatt.

25 grader klokken 2 natt til søndag

Prognosene viser at mange steder vil gradestokken vise 25 grader klokken 2 natt til søndag, og 23 grader klokken 08.

Temperaturen vil være på full fart oppover for tredje dag på rad i Trøndelag søndag formiddag da et nedbørområde sørvestfra setter en foreløpig solid stopper for varmefesten i landsdelen.

Nedbørområdet kommer inn over Trøndelag lengst sørvest i landsdelen og beveger seg relativt hurtig nordøstover først på ettermiddagen.

Temperaturfall på 15 grader

Når regnet begynner, faller temperaturen betydelig, kanskje helt opp i ti grader enkelte steder. Samlet, fra de høyeste formiddagstemperaturene og til det kaldeste om ettermiddagen kan det være snakk om rundt 15 grader temperaturfall flere steder, fra i underkant av 30 grader til rundt 15 grader.

5 til 30 millimeter regn

De fleste steder ser ut til å få mellom 5 og 15 millimeter, mens det lokalt kan komme opp i 30 millimeter i løpet av dagen på de delene av Trøndelag som får de kraftigste bygene-

Ifølge varselet fra Meteorologisk institutt er det også utrygt for torden.

Varmen tilbake på mandag

Væromslaget betyr ikke et endelig farvel til det varme solværet. Allerede søndag kveld klarner det opp og temperaturen stiger igjen, og mandag innledes en ny rekke med flere dager med temperaturer nærmere 30 grader igjen.

Det blir gradvis kjøligere fra onsdag og fra neste lørdag faller temperaturen under 20 grader. Neste helg er det også litt nedbør i varslene.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 3. august er usikre):

Fredag 27.juli: Skiftende bris, nordøstlig bris på kysten. Om ettermiddag utrygt for lokale regnbyger i indre strøk, kan hende med torden, ellers pent varmt vær. 19 - 32 grader.

Lørdag 28. juli: Østlig og sørøstlig, bris, liten kuling utsatte steder. Lettskyet, pent vær. Fra om ettermiddag utrygt for lokale regnbyger med torden i indre strøk. Varmt. 20 - 34 grader.

Søndag 29. juli: Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Etter hvert regnbyger. Fra søndag ettermiddag skiftende bris, sørvestlig opp i liten kuling utsatte steder på kysten. Fortsatt regn og regnbyger. Lokalt kraftig nedbør. Utrygt for torden. 13 - 29 grader.

Mandag 30. juli: Bris mellom søraust og nordaust. Først på mandag fortsatt regnbyger i nordlige strøk, ellers etter hvert stort sett opphold og til dels pent vær.15 - 29 grader.

Tirsdag 31. juli: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 14 - 30 grader.

Onsdag 1. august: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 12 - 26 grader.

Torsdag 2. august: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 12 - 23 grader.

Fredag 3. august: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 13 - 22 grader.

Lørdag 4. august: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 14 - 25 grader.

Søndag 5. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Utrygt for lokal torden. Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 13 - 24 grader.

Mandag 6. august: Overskyet. Litt regn. Kjøligere. 10 - 21 grader.

Tirsdag 7. august: Lettskyet pent vær. 11 - 22 grader.

Onsdag 8. august: Perioder med regn. 9 - 21 grader.

Torsdag 9.august: Lokale regnbyger om morgenen, ellers Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 21 grader.

Fredag 10. august: Enkelte regnbyger først på dagen, senere regn. 10 - 22 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

