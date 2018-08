Kø av lavtrykk gir den våteste perioden i Trøndelag siden slutten av mars

Emil Hegle Svendsen skal bli far

Ingen Helland i byderbyet: Coolen gjør to endringer på RBK-laget

Millionsmell for Petter Northug-selskap – i sluttforhandlinger om ny TV-avtale

Åttende dag i juli over 30 grader i Trøndelag

18 steder over 30 grader

Like mange tropedager på fem dager som de siste 60 årene

Sommerens mest spesielle værhendelse: Satte varmerekord for august i juli

Reitan og Witzøe sørget for de siste millionene til lys i Nidarosdomen

Saken oppdateres.

Bønder og andre som savner regn, kan glede seg til helgen og mandagen. En kø av lavtrykk gir daglige doser med nedbør.

LES OGSÅ: Voldsom vepsesommer i Midt-Norge

20 til 40 millimeter regn fra fredag til mandag

Ifølge prognosene fra Meteorologisk institutt kan det komme mellom 20 og 40 millimeter på fire døgn.

Vi må helt tilbake til slutten av mars for å finne en så våt periode over store deler av Trøndelag. Da falt det 100 millimeter på 96 timer på Fosen, nærmere 35 millimeter i deler av Trondheim og over 20 millimeter i vanligvis tørre Oppdal.

LES OGSÅ: Gaulavassdraget åpnet for fiske igjen

Regn og regnbyger fra fredag til mandag

Det er regn og regnbyger i varslene for hele landsdelen alle de fire dagene.

Fredag blir det regn og regnbyger, kanskje med torden.

Lørdag blir det perioder med regn og på søndag blir det regn store deler av dagen.

Mandag blir det perioder med regn første del av dagen.

LES OGSÅ: Utrolig, men sant: Satte varmerekord for august i juli

Mest regn på søndag

De siste prognosene viser at de største nedbørmengdene kommer på søndag med 10 til 20 millimeter. Da er det også regn i varslene store deler av dagen, med unntak av sen ettermiddag og kveld.

LES OGSÅ: Her slaktes tørkerammede dyr fra Østlandet

Solperioder mellom bygene alle fire dager

Selv om det kommer en god del regn totalt, blir det også perioder med opphold og sol mellom bygene alle de fire dagene. Særlig lørdagen ser lovende ut med lange perioder med opphold om formiddagen og ettermiddagen.

Lørdagen får også de høyeste temperaturene med over 20 grader de varmeste stedene.

LES OGSÅ: Prislapp på avlingsskadene: 1,1 milliarder kroner

Kjøligste dag på fire uker søndag

På søndag sørger kjølige luftmasser mellom sørvest og vest for den kjøligste dagen i landsdelen på nærmere fire uker. Gradestokken vil vise i overkant av 15 grader mange steder.

LES OGSÅ: Kommuner må legge kriseplaner for vannforsyningen

Mer sommvarme neste uke

Etter en kjølig søndag blir det stigende temperaturer igjen fra mandag. Varslene viser over 20 grader på de varmeste stedene i seks av sju dager.

På onsdag blir det betydelig varmere med godt over 25 grader de varmeste stedene. Dagen etter faller dagtemperaturen med seks-sju grader.

Med unntak av neste søndag, er det muligheter for flere dager på rad over 20 grader i siste del av langtidsperioden.

LES OGSÅ: Sesongarbeidere må reise tidligere hjem på grunn av tørken

Mer regn torsdag og fredag i neste uke

Torsdag og fredag i neste uke viser prognosene en ny periode med en god del nedbør med 20 til 40 millimeter de fleste steder.

LES OGSÅ: Storviltjakten trues av tørken

Skiftende vær og temperaturer over neste helg

Fra og med neste søndag og ut 15 dagersperioden blir det skiftende vær med både noe regn og del sol.

Det blir også store variasjoner i temperaturene både om natten og på dagtid. De fleste dager er det imidlertid gode muligheter for over 20 grader de fleste steder i landsdelen.'

LES OGSÅ: Formangel gir mindre melk

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 10. august er usikre):

Fredag 3. august: Vestlig og sørvestlig vind, periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger, kan hende med torden. Nord for Trondheimsfjorden lange perioder med oppholdsvær. 13 - 23 grader.

Lørdag 4. august: Bris av skiftende retning. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn. 11 - 21 grader.

Søndag 5. august: Vestlig og sørvestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Stort sett skyet. Regn. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 11 - 18 grader.

Mandag 6. august: Vest og sørvestlig vind, frisk bris utsatte steder. Perioder med regn. Fra om ettermiddagen skiftende, senere sørøstlig bris. Lettere vær. 9 -19 grader.

Tirsdag 7. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 21 grader.

Onsdag 8. august: Østlig vind. Skyet. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 14 - 27 grader.

Torsdag 9. august: Vest-nordvestlig bris. Skyet. Regn. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 11 - 21 grader.

Fredag 10.august: Nordøstlig vind. Skyet. Regn. 9 - 20 grader.

Lørdag 11. august: Vestlig vind. Skyet. Varmere, særlig om natten. 12 - 22 grader.

Søndag 12. august: Øst-nordøstlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 12 - 18 grader.

Mandag 13. august: For det meste skyet. Litt sol. Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 10 - 22 grader.

Tirsdag 14. august: Delvis skyet. Perioder med sol. Lokale ettermiddagsbyger. 9 - 22 grader.

Onsdag 15. august: For det meste skyet. Litt regn. 10 - 21 grader.

Torsdag 16. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 14 - 19 grader.

Fredag 17. august: Litt regn om morgenen. Betydelig kjøligere om natten , litt høyere dagtemperatur. 8 - 20 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: Flere varmerekorder i Portugal – turister advares

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter