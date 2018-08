Kan bli nærmere 30 grader i Trøndelag midt i uka

Trøndelag våtest i landet for andre døgn på rad

Saken oppdateres.

Etter fire dyvåte dager i landsdelen, blir det oppklarning, sol og stigende temperatur i landsdelen fra tirsdag.

Jetstrømmen, skillet mellom kalde luftmasser i nord og varmere luft i sør, legger seg fra tirsdag vest for Midt-Norge. Det åpne for varme luftmasser østfra.

Høytrykk gir to dager over 20 grader

Et høytrykk som danner seg nordøst for Midt-Norge dirigerer varm luft østfra inn over Trøndelag.

Det merkes definitivt på temperaturene.

På tirsdag viser varslene over 20 grader mange steder. med mulighet for 21-22 grader de varmeste stedene.

Temperaturen rett til værs onsdag

Det er imidlertid på onsdag Trøndelag virkelig får merke virkningen av de varme luftmassene østfra

Da går temperaturen rett til værs allerede fra morgenen av. På få timer blir det over ti grader varmere.

Tidlig på ettermiddagen kan det ikke utelukkes at gradestokken viser 28-29 grader enkelte steder.

Lavtrykk med kjølig luft om ettermiddagen

Varmen og godværet forsvinner like brått som det kommer. Et lavtrykk sørvestfra kommer ut på ettermiddagen inn over landsdelen med fuktig og kjølig luft vestfra.

Fare for tordenvær

Kombinasjonen varme luftmasser over Trøndelag og tilførsel av kjølig luft sørvestfra gir gode forhold for utvikling av tordenvær med regnbyger i løpet av onsdag ettermiddag og kveld.

Ti grader kjøligere om kvelden

I løpet av kvelden stuper temperaturen fra godt over 25 grader til godt under 20 grader.

Torsdag morgen er det 15 grader og gråvær.

25 millimeter regn på 24 timer fredag til lørdag

Kommende helg er delvis en kopi av forrige helg med en del nedbør. Forskjellen er at nedbøren begrenser seg til tidsrommet fredag morgen til lørdag morgen. Totalt kan det komme mellom 10 og 25 millimeter nedbør på 24 timer.

Oppholdsvær resten av helgen og fram til neste helg

Resten av helgen blir det oppholds, perioder med sol og maksimumstemperatur rundt 20 grader både lørdag og søndag.

Mer regn neste helg

Oppholdsværet fortsetter fram til neste helg. Da er det en ny runde med nedbør i langtidsprognosene. Totalt kan det komme mellom 25 og 50 millimeter nedbør fra 18. til 20. august.

Temperaturene vil for det meste ligge mellom 15 og 20 grader i siste del av 15 dagersperioden.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 13. august er usikre):

Mandag 6. august: Vestlig vind, opp i liten kuling utsatte steder, om formiddagen frisk bris. Regnbyger. om ettermiddagen minking til vestlig bris, senere skiftende bris. Avtagende bygeaktivitet. 9 - 18 grader.

Tirsdag 7. august: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Litt regn i ytre strøk sør for Trondheimsfjorden først på dagen, ellers oppholdsvær. Varmere, særlig på dagtid. 10 - 23 grader.

Onsdag 8. august: Skiftende bris. Perioder med regn og regnbyger. Perioder med sol. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 14 - 29 grader.

Torsdag 9.august: Nordvestlig vind. Skyet. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 13 - 21 grader.

Fredag 10. august: Øst-nordøstlig vind. Skyet. Regn. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 21 grader.

Lørdag 11. august: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Søndag 12. august: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Mandag 13. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 18 grader.

Tirsdag 14. august: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Onsdag 15. august: For det meste skyet. Litt sol. 10 - 17 grader.

Torsdag 16. august: For det meste skyet. Litt sol. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 10 - 21 grader.

Fredag 17. august: For det meste skyet. Litt sol. 10 - 21 grader.

Lørdag 18. august: Overskyet. Litt regn. 9 - 21 grader.

Søndag 19. august: Litt regn om morgenen. Skyet. 8 - 19 grader.

Mandag 20. august: Lokale regn -og tordenbyger. 8 - 18 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather