Lavtrykk gir styrtregn og kraftig vind i helgen i Trøndelag

Saken oppdateres.

Såfremt du ikke er av de som trives ekstra godt i styrtregn, bør du forberede deg på en skikkelig innendørshelg.

Varslene er proppfulle av nedbør gjennom det aller meste av helgen.

Sist helg kom det nærmere 65 millimeter nedbør på tre døgn de våteste stedene. Denne helgen kan det ikke utelukkes et tresifret antall millimeter enkelte steder.

Perioder med styrtregn i august i seks av syv siste år

Styrtregn flere dager på rad er de siste årene blitt et nesten fast sensommerfenomen i Trøndelag.

Statistikken viser tre dagers regn på mellom 30 og 60 millimeter seks av de sju siste årene. Senest i fjor kom det over 90 millimeter regn i delr av Trøndeklag fra 19. til 21. august.

Regnet begynner natt til fredag

Ifølge varslene fra Meteorologisk institutt begynner regnet natt til fredag og øker i intensitet ut over morgenen og formiddagen fram til om ettermiddagen. Etter noe timers pause fra midt på ettermiddagen, kommer det en runde med nedbør fra fredag kveld.

Prognosene viser at regnet fortsetter hele kvelden og natten og store deler av lørdagen og søndagen, og gir seg ikke før mandag morgen.

Aller mest nedbør lørdag

Varslene viser aller mest nedbør lørdag. Da kan det komme 20 til 40 millimeter regn på 24 timer. Også fredag og søndag kommer det en god del regn.

Kraftig vind fredag og lørdag

Lavtrykket bringer ikke bare med seg nedbør og kjøligere luft. Lavtrykket gir også til dels kraftig vind utsatte steder både fredag og lørdag.

Fredag ettermiddag varsler Meteorologisk institrutt at vinden kan komme opp i stiv nordlig kuling, og natt til lørdag og lørdag kan det blåse stiv til sterkl vestlig og nordvestlig vind på kysten.

Mer sommervarme neste uke

Trøsten for alle trøndere etter en dyvåt helg er at oppdaterte prognoser viser en ny runde med sommervarme fra midt i neste uke. Varslene viser minst tre dager på rad over 20 grader fra onsdag til fredag.

Mer nedbør neste helg

Også neste helg, den tredje helgen på rad, ser ut til å stå i nedbørens tegn. Foreløpige varsler viser fra 35 til 70 millimeter nedbør fra fredag til søndag.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 15. auguast er usikre):

Onsdag 8. august: Sørlig vind, frisk bris utsatte steder, om kvelden periodevis sørvest frisk bris på kysten. Etter hvert regn og regnbyger fra sør. Nedbør vesentlig i indre strøk. Utrygt for torden. 13 - 27 grader.

Torsdag 9. august: Sørvestlig vind, periodevis frisk bris på kysten, fra om ettermiddagen skiftende bris. Først på dagen skyet og regn, fra om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Om kvelden litt regn fra vest. Betydelig lavere temperatur, særllig på dagtid. 12 - 20 grader.

Fredag 10. august: Nordøstlig vind, opp i frisk bris på kysten, om ettermiddagen dreiende nordlig og økning til stiv kuling. Regn og regnbyger. 11 - 18 grader.

Lørdag 11. august: Vestlig og nordvestlig vind, opp i frisk bris, stiv til sterk kuling på kysten, fra om formiddagen minking til vestlig frisk bris på kysten, om kvelden bris. Regn og regnbyger. Mest nedbør først på dagen. 9 - 17 grader.

Søndag 12. august: Vestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 9 - 17 grader.

Mandag 13. august: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 19 grader.

Tirsdag 14. august: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 11 - 22 grader.

Onsdag 15. august: Vest-nordvestlig vind. Skyet. 11 - 22 grader.

Torsdag 16. august: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 24 grader.

Fredag 17. august: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 23 grader.

Lørdag 18. august: Perioder med regn. Kjøligere, særlig pådagtid. 9 - 19 grader.

Søndag 19. august: Perioder med regn. 8 - 18 grader.

Mandag 20. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 19 grader.

Tirsdag 21. august: For det meste skyet. Litt sol. 9 - 21 grader.

Onsdag 22. august: Perioder med regn. Varmere, særlig på dagtid. 10 - 24 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

